«Таргашьяны»: Ким Кардашьян и Кайли Дженнер сыграли в пародии на «Дом Дракона»

В последнем эпизоде The Late Late Show ведущий Джеймс Корден представил свою породию на сериал «Дом Дракона» под названием «Таргашьяны». В ролике сыграли сам Корден, Ким Кардашьян, Крис Дженнер и Кайли Дженнер.

Ролик, по сути, приставляет собой смесь из «Дома Дракона» и реалити-шоу The Kardashians, в котором члены семьи Кардашьян рассказывают о своей повседневной жизни на камеру. Корден, одетый как король Вестероса Визерис, соперничает за престол со своей сестрой в исполнении Ким. Она пытается отравить брата, разбивает его яйцо дракона, чтобы ее кожа на королевском портрете смотрелась лучше, и сидит на его Железном троне, пока он не видит.

Король же завидует своей сестре из-за того, что она попала на обложку модного журнала Jouster’s Illustrated (то есть «Дуэлянт»), в то время как он должен довольствоваться лишь обложкой журнала Plague (то есть «Чума»). Он пытается надавить на нее с помощью авторитета их матери, которую сыграла Крис Дженнер. В итоге брат с сестрой все-таки мирятся друг с другом. В концовке же их обоих убивает третий ребенок Таргашьян в исполнении Кайли Дженнер.

В конце передачи оказалось, что ролик был приурочен не к выходу новых эпизодов «Дома Дракона», а к премьере второго сезона реалити-шоу The Kardashians, которая состоится уже сегодня на стриминговом сервисе Hulu.

Публика же осталась от ролика в полном восторге. За сутки он набрал более 520 тысяч просмотров и собрал уйму положительных комментариев от зрителей.