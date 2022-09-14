Хавьер Бардем обретает талантливого друга в отрывке из семейного фильма «Крокодил Лайл»

Комедия по детской книге про анимированную поющую рептилию выйдет в прокат в следующем месяце.

Студия Sony Pictures поделилась первым отрывком из семейной комедии «Крокодил Лайл», являющейся экранизацией одноименной детской книги Бернарда Уэбера. В представленном фрагменте показано, как усатый персонаж Хавьера Бардема знакомится со своим новым талантливым приятелем в лице маленькой анимированной рептилии. В оригинале крокодила озвучивает певец Шон Мендес.

В центре истории окажется переехавшая в шумный Нью-Йорк семья Примм. Вскоре выясняется, что на чердаке их многоквартирного дома живет крокодил по имени Лайл, который обожает петь. Добродушное существо знакомится с маленьким Джошем Приммом и помогает сорванцу адаптироваться на новом месте. В ходе своих веселых приключений персонажи сближаются и становятся верными друзьями, однако положение дел омрачает сварливый сосед мистер Грампс, мечтающий навсегда изолировать зверя от людей.

В остальном касте ленты заняты Уинслоу Фегли («Тимми Фейл: Допущены ошибки»), Констанс Ву («Безумно богатые азиаты»), Бретт Гельман («Очень странные дела») и Скут МакНэри («Камон Камон»). Режиссерами выступают создатели мультсериала «Хит-Манки» и комедии «Новогодний корпоратив» Джош Гордон и Уилл Спек. Сценарий написал Уильям Дэвис («Человек против пчелы»).

«Крокодил Лайл» выйдет в зарубежный кинопрокат 7 октября.