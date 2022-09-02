Появились кадры из байопика «Далиленд» с Беном Кингсли и Эзрой Миллером

Также пожилой актер рассказал о своем подходе к образу.

Издание Vanity Fair поделилось порцией эксклюзивных кадров из биографической драмы «Далиленд» (Dalíland), в которой Эзра Миллер и Бен Кингсли сыграли испанского художника Сальвадора Дали в разные периоды его жизни. По словам Кингсли, имеющего богатый опыт в воплощении исторических личностей, воплощая Дали, он постарался особо не опираться на какие-либо внешние факторы и изобразил живописца исключительно из своего представления о нем:

«В своем подходе я постарался как можно сильнее отдалиться от многолетних изучений пятистопного ямба Шекспира, классической игры, точных воплощений вроде Ицхака Штерна в «Списке Шиндлера» и всех остальных персонажей».

Согласно официальному синопсису, основное действие ленты Мэри Хэррон («Американский психопат») по сценарию Джона Уолша («Воздушные замки») развернется 1973 году. Зрителей ждет удивительное путешествие молодого работника художественной галереи, проходящего сквозь невообразимые приключения в попытке помочь стареющему Дали подготовиться к большой выставке в Нью-Йорке.

Также в фильме сыграли Сьюки Уотерхаус («Спиритический сеанс»), Барбара Зукова («Охотники»), Кристофер Брини («Этим летом я стала красивой»), Руперт Грейвз («Шерлок»), Андреа Пежич («Девушка, которая застряла в паутине»), Александр Байер («Уроки фарси») и Марк МакКенна («Уэйн»).

Мировая премьера «Далиленда» состоится 17 сентября в рамках закрытия 47-го международного кинофестиваля в Торонто.