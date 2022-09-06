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Киноафиша Новости Знают толк в хороших вечеринках: 9 голливудских звезд, которые занялись производством алкогольных напитков

Знают толк в хороших вечеринках: 9 голливудских звезд, которые занялись производством алкогольных напитков

6 сентября 2022 12:00
Знают толк в хороших вечеринках: 9 голливудских звезд, которые занялись производством алкогольных напитков

Многие звезды любят спиртные напитки, коллекционируют вина элитных сортов и часто появляются на фотографиях со светских мероприятий с бокалом в руках. Но некоторые знаменитости пошли еще дальше! Они начали сами производить алкоголь.

Джастин Тимберлейк — Sauza 901

Известный поп-исполнитель и актер создал собственную текилу, заключив контракт с компанией Sauza Liquors. Название авторскому напитку артист придумал весьма оригинальным образом. Он использовал телефонный код небольшого городка Мемфис, расположенного в американском штате Теннесси. Именно там провел свою безвестную юность популярный на весь мир певец.

Текилу от Тимберлейка встретили на рынке благосклонного.

Она преподносится как текила, которой не требуются привычные для этого напитка атрибуты — соль и лайм. Полнота вкуса сохраняется и так.

Знают толк в хороших вечеринках: 9 голливудских звезд, которые занялись производством алкогольных напитков
Джастин Тимберлейк пиарит свой напиток на шоу Джимми Киммела

Нина Добрев и Джулианна Хаф — Fresh Vine Wine

Американские актрисы пристально следят за модой и желают соответствовать духу времени. Это отразилось и на их совместном бизнесе, связанном с производством алкоголя. Выбор звезд пал на безглютеновое вино с низким содержанием калорий. Это идеальный напиток для девушек, желающих всегда оставаться в форме, но не готовых отказаться от бокала красного или белого для «блеску глаз».

Кстати, Добрев и Хаф представили не только красное и белое вино, но и розовое из различных калифорнийских сортов.

Знаменитости заверили, что продукт отличается высочайшим качеством и подходит для тех, кто следит за здоровьем.

Знают толк в хороших вечеринках: 9 голливудских звезд, которые занялись производством алкогольных напитков
Нина Добрев с Джулианной Хаф рекламируют вино

Кендалл Дженнер 818 Tequila

Американская модель Кендалл Дженнер выпустила собственную марку текилы весной 2021 года. Она сообщила, что создала безупречный вкус, над которым трудилась целых 4 года. Алкоголь производится в Мексике, однако назвала свой бренд Дженнер в честь долины Сан-Фернандо в Калифорнии.

818 — это ее телефонный код.

Текила заслужила высокую оценку от жюри конкурса World Tequila Awards и удостоилась приза в категории «Лучшая reposado 2020 года» (выдержанная от 2 до 11 месяцев в деревянных бочках текила).

Знают толк в хороших вечеринках: 9 голливудских звезд, которые занялись производством алкогольных напитков
Кендалл Дженнер на фоне рекламы своей текиллы

Мэрилин Мэнсон — Mansinthe

Певец, ставший мировым рок-идолом, обожает все то, от чего у простых смертных расширяются от ужаса глаза. Поэтому нет ничего удивительного, что Мэнсон обзавелся действительно мощным брендом. Когда ему пришло в голову создать собственную марку алкоголя, сомнений не было: спиртное должно быть крепким и... зеленым.

Выбор пал на абсент, которому было дано гордое название Mansinthe. Производственный процесс осуществляется в Швейцарии. В составе напитка — насыщенный букет трав, поэтому можно смело утверждать, что зеленоватый оттенок получен естественным способом.

Знают толк в хороших вечеринках: 9 голливудских звезд, которые занялись производством алкогольных напитков
Мэрилин Мэнсон

Дэвид Бекхэм — Haig Club

Известный на весь мир спортсмен занялся разработкой авторского скотча, выпущенного фирмой Diageo. Напиток от легендарного футболиста предназначается для «тех, кто еще не оценил все прелести виски».

Культовый режиссер Гай Ричи оказал содействие в продвижении продукта, превратив рекламный ролик в настоящее кинематографическое произведение. В съемках принял участие сам Бекхэм.

Знают толк в хороших вечеринках: 9 голливудских звезд, которые занялись производством алкогольных напитков
Дэвид Бекхэм

Райан Рейнольдс — American Aviation Gin

Популярный американский актер Райан Рейнольдс приобрел портлендскую компанию по производству спиртных напитков Aviation Gin, после чего начал активно подвигать свою продукцию при помощи рекламных роликов. Рейнольдс выпускал множество видео, где демонстрировал превосходные качества своего джина. В одном из роликов он обыграл тему високосного года и тех «везунчиков», которые появились на свет 29 февраля.

Надо сказать, Рейнольдс показал себя не только талантливым актером, но и маркетологом. Джин с успехом продается в более чем 40 странах мира и пользуется особой популярностью в Великобритании.

Забавный факт: жена Рейнольдса Блейк Лайвли тоже занялась производством напитков. Она выпускает игристые безалкогольные напитки премиум-класса Betty Buzz.

Иэн Сомерхолдер и Пол Уэсли — Brother’s Bond

Не только совместная работа над сериалом «Дневники вампиров» связывает этих двоих актеров, но и общий бизнес. Поклонники многосерийного проекта помнят, что любимым напитком героев Деймона и Стефана Сальваторе был, конечно, бурбон. Они так часто и с таким блаженством употребляли его в кадре, что немедленно хотелось последовать их примеру — растянуться в кресле, потягивая из снифтера насыщенный напиток.

Чтобы это желание многочисленных фанатов воплотилось наяву, актеры решили производить свой бурбон. Название они ему придумали неслучайное — Brother’s Bond переводится как «Братские узы», такие же прочные и нерушимые, как у их персонажей.

Знают толк в хороших вечеринках: 9 голливудских звезд, которые занялись производством алкогольных напитков
Иэн Сомерхолдер и Пол Уэсли
Анна Митрофанова
Анна Митрофанова
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