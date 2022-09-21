Netflix выпустил трейлер художественного мини-сериала о пожаре в соборе Парижской Богоматери

Стрим-сервис Netflix представил трейлер своего французского мини-сериала «Нотр-Дам», посвященного пожару в знаменитом парижском соборе. В шоу трагическое событие, произошедшее в 2019 году, покажут с разных точек зрения.

Главными героями станут сразу несколько персонажей, живущих в Париже. В их число входят начальник пожарной охраны, который против своего желания вынужден в скором времени выйти на пенсию, и его подчиненная, которая потеряла своего напарника в ходе последнего вызова. Также пожар будет изображен с точки зрения ведущей новостей и другой женщины, которая находится внутри собора во время разрушения здания.

Главные роли в сериале исполнили Рошди Зем, Меган Нортам, Элис Исааз и Мария Забуковец. Режиссером выступил Эрве Адмар, он же написал сценарий вместе с Оливье Боке.

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Знаменитый памятник архитектуры был сильно поврежден, но, к счастью, никто из людей тогда не пострадал. До сих пор французские власти точно не знают, как именно возник пожар, хотя многие связывают инцидент с реставрационными работами, которые проходили в здании в то время. Новый сериал станет первой попыткой художественной экранизации пожара.

Премьера сериала «Нотр-Дам» состоится эксклюзивно на Netflix 19 октября 2022 года.