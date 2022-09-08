Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии

Фильм, основанный на одноименной автобиографии писательницы Сюзанны Кейсен, повествует о непростом периоде жизни девушки, которая проходит лечение в психиатрической клинике.

Депрессия главной героини начинается внезапно. Для 18-летней Сюзанны (Вайнона Райдер) в один момент все теряет смысл, она пытается уйти из жизни, но врачи успевают ее спасти. Героиня говорит, что «не может контролировать время», она не знает, что чувствует, выглядит потерянной и изможденной. То, что ей нужна профессиональная помощь, Сюзанна отрицает и считает, что просто устала. Отказ признать депрессию объясняется тем, что девушке страшно оказаться в психиатрической больнице из-за предубеждений. Но в итоге после госпитализации Сюзанне постепенно становится легче – она разбирает с врачами свое состояние, а переживаниями делится в дневнике. В окружении девушек с разными ментальными расстройствами героиня перестает казаться себе сумасшедшей, обретает поддержку и понимание. Фильм напоминает: обратиться за профессиональной помощью, если вам плохо, – не стыдно, а необходимо.

Прерванная жизнь

24-летний Скотт живет с мамой в нью-йоркском районе Стейтен-Айленд и не знает, чем хочет заниматься, но скоро в его жизни произойдут перемены. Фильм основан на биографии Пита Дэвидсона, который сыграл сам себя.

Причиной депрессивного расстройства главного героя стала смерть его отца-пожарного, который погиб на службе, когда Скотту было семь. Утрата сильно травмировала парня, и, чтобы на время забыть о боли и плохих мыслях, он 24/7 играет в видеоигры и смотрит мультики. Скотт остается инфантильным и абсолютно безразличным ко всему остальному, чтобы не вникать в проблемы взрослого мира, – так безопаснее. Но депрессия все равно разъедает его изнутри. Несмотря на то что призвание Скотта – стать татуировщиком, он бьет знакомым только нелепые картинки. На большее его не хватает из-за апатии и синдрома дефицита внимания. Справиться с депрессией герой сможет благодаря ухажеру мамы, тоже пожарному, который фактически заменит ему отца. Парень обретет полноценную семью и найдет свое предназначение. Фильм объясняет: травмирующий опыт важно проработать, чтобы двигаться дальше.

Король Стейтен-Айленда

Клэр выжила в страшной аварии и пытается найти в себе силы жить дальше.

История главной героини сначала кажется абсолютно беспросветной. Выжив в автокатастрофе, оставившей многочисленные шрамы, Клэр (Дженнифер Энистон) находится на грани – она страдает хроническим болевым синдромом и сталкивается с тяжелейшей депрессией. Героиня ходит в группу психологической поддержки и пачками пьет транквилизаторы, чтобы перестать что-либо чувствовать, но лучше ей не становится – женщина каждый день жалеет, что не умерла, и если бы не ее помощница, так бы и случилось. Но самоубийство знакомой из группы заставляет Клэр взять себя в руки и начать все с чистого листа. Героиня посвящает себя поддержке мужа погибшей девушки и шаг за шагом преодолевает депрессию, а финал достаточно обнадеживающий. Фильм развенчивает миф о том, что депрессивное расстройство легко вылечить. На это могут уйти годы, ведь у каждого человека своя ситуация.

Торт

Телевизионный актер Боб и молодая женщина Шарлотта случайно встретились в одном из баров Токио. Это знакомство изменит их отношение к жизни.

Фильм, полный меланхоличной лирики, медленно погружает зрителя в зарождающуюся депрессию героев. Складывается ощущение, что они оба застряли во временной петле в другой стране – бессонные ночи, ничто не приносит удовольствия – ни прогулки по городу, ни встречи с интересными людьми, у еды нет вкуса, а алкоголь вызывает тоску и опустошенность. Успешный актер Боб (Билл Мюррей) переживает кризис среднего возраста, он вот-вот выйдет в тираж, и его жизнь как будто рассыпается. Юная Шарлотта (Скарлетт Йоханссон) испытывает страх перед неопределенностью будущего и одиночество, несмотря на замужество. Почувствовать вкус к жизни и вынырнуть из депрессивного состояния помогает судьбоносная встреча героев – они могут поговорить по душам и ощутить почву под ногами, а это именно то, что им так нужно. Кино Софии Копполы – изящная притча о том, что человеку нужен человек, который понимает. Особенно если вы в депрессии.

Трудности перевода

Белла Свон тяжело переживает расставание с вампиром Эдвардом Калленом и пытается забыться в дружбе с Джейкобом, но она даже не догадывается, кто он на самом деле.

Вторая часть «Сумерек» – пронзительная история о разрушительной депрессии после разрыва. Белла (Кристен Стюарт) четыре месяца не покидает свою комнату после отъезда Эдварда (Роберт Паттинсон). Она утрачивает интерес к жизни, безразлично смотрит в пустоту, слушая на повторе песню Lykke Li Possibility. За окном сменяются времена года, но героиня ничего не замечает – ей кажется, что в тот день, когда Эдвард ушел, она умерла. Депрессия доводит девушку до нервного и физического истощения. Беллу спасает дружба с Джейкобом. Он помогает ей переключиться с переживаний на действия (они вместе чинят мотоциклы), как при трудотерапии, с помощью которой тоже лечат депрессию. Героиня все еще любит Эдварда, но регулярное общение с Джейкобом становится для нее опорой и помогает прийти в себя. Кино наглядно показывает, как вести себя, если у вашего друга депрессия.