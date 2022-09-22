Сериал «Властелин колец: Кольца власти» пока имеет посредственные оценки на разных ресурсах

Несмотря на колоссальный бюджет и статус рекордсмена стрим-сервиса Amazon Prime Video, многосерийный приквел «Властелина колец» пока не может похвастаться высокими зрительскими оценками. Критика у сериала достаточно хорошая, но мнения фанатов вселенной Средиземья и обычной аудитории, что гораздо важнее, в большинстве своем неблагосклонны. Об этом свидетельствуют оценки шоу на различных интернет-ресурсах.

На главном агрегаторе кинорецензий Rotten Tomatoes критический рейтинг «Колец власти» держится на достойном уровне — 85%, но у зрительский рейтинг составляет лишь 39% . С момента двухсерийной премьеры произошел прирост на 3%, однако общую картину это не меняет. На сайте Metacritic ситуация выглядит следующим образом: 71/100 — оценка критиков и 2,4/10 — оценка зрителей.

На других платформах ситуация такая же неоднозначная:

• IMDB (принадлежит Amazon) — 6.9/10;

• Отзывы аудитории Google — 3.2/5;

• Отзывы Amazon (в первую неделю трансляций их отключили из-за шквала негатива) — 3.3/5;

• «Кинопоиск» — 5.7/10.

Учитывая масштабность проекта, неоднозначные реакции были неизбежны, но вряд ли создатели ожидали такого мощного негатива. У транслируемого параллельно жанрового конкурента в виде «Дома Дракона» все более чем хорошо как с рейтингами просмотров, таки и с реакцией аудитории. Западные СМИ полагают, что до конца сезона ситуация вряд ли кардинально изменится, но никто не сомневается, что во втором сезоне «Колец власти» Amazon попытается исправить некоторые ошибки.

Пятая серия «Колец власти» выйдет уже завтра.