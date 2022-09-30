Объявлена конкурсная программа кинофестиваля «Послание к человеку»
Смотр пройдет с 21 по 29 октября.
Оглашена конкурсная программа 32-го международного кинофестиваля «Послание к человеку». Члены жюри и гости киносмотра увидят порядка 50 картин, в числе которых 19 российских и 11 зарубежных проектов. Показы пройдут с 21 по 29 октября в Санкт-Петербурге.
Ниже приведена цитата Андрея Василенко, креативного продюсера смотра:
«Как и в прошлые годы, международная конкурсная программа Фестиваля в этом году состоит из фильмов, демонстрирующих широкий спектр тем и выразительных средств, которые используют режиссеры для создания емких художественных высказываний. В этом году мы как никогда осознаем, что самой важной ценностью является поиск взаимопонимания между людьми. Герои фильмов конкурса очень разные — их жизнь полна ярких событий и сложных ситуаций, в которых они остаются верны своим убеждениям, но всегда готовы к диалогу с окружающими».
Программа международного конкурса
Полнометражные документальные фильмы:
● «Куда мы едем», режиссер Руслан Федотов, Беларусь, Россия;
● «Николае», режиссер Михай Греку, Франция;
● «Поверни свое тело к солнцу», режиссер Алена ван дер Хост, Голландия;
● «Праздники», режиссер Антуан Каттин, Швейцария;
● «То, что я не могу рассказать своей матери», режиссер Хумайра Билкис, Бангладеш;
Короткометражные игровые фильмы:
● «Аффект», Тимофей Анисимов, Россия;
● «Время для осмотра», режиссер Вахид Седагат, Иран;
● «Морской дьявол, режиссер Антон Биалас, Франция;
● «Орлиное гнездо», режиссер Милия Шчепанович, Черногория;
● «Разговоры о важном», режиссеры Каролина Брами, Фредерик Бас, Франция;
● «Ссыкло», режиссер Микаэль Годен, Франция;
Анимационные короткометражные фильмы:
● «Безымянная кошка», режиссер Генадие Попеску, Республика Молдова;
● «Ванлав», режиссер Варя Яковлева, Россия;
● «Вертикальная тень», режиссеры Фелипе Эльгета, Ананке Перейра, Чили;
● «Мираказас», режиссер Рафаэль Штольц, Швейцария;
● «Ночной поезд», режиссер София Гутман, Франция;
● «Последнее желание», режиссер Галя Осмо, Израиль;
● «Тигр ранит тигра», режиссер Цзе Шэнь, Китай;
Короткометражные документальные фильмы:
● «Интермедия», режиссер Мария Куркота, Греция;
● «Как я выгляжу», режиссер Адель Шайхулова, Франция;
● «Любовь в Галилее», режиссеры Надер Шалхуб, Лейла Менхун, Франция;
● «Персонаж», режиссер Поль Хайнц, Франция;
● «Тирания», режиссер Давид Адамко, Венгрия;
● «Хайме», режиссер Франческо Хавьер Родригес, Бельгия.
Национальный конкурс
● «Временные ограничения», режиссер Ксения Гапченко, Россия;
● «Выход», режиссеры Максим Арбугаев, Евгения Арбугаева, Великобритания, Россия;
● «Кармен, или История несчастной любви Ханспетера из Оберкасселя, которая принесла моим детям счастье в чужой стране», режиссер Юлия Вишневецкая, Германия, Грузия;
● «Наводка», режиссер Слава Федоров, Россия;
● «Над уровнем моря», режиссер Денис Шабаев, Россия;
● «Несколько вещей, которые напоминают мне о нем», режиссер Сабрина Карабаева, Россия;
● «Никто не остров», режиссер Лена Риттер, Россия;
● «Остров», режиссеры Светлана Родина, Лоран Ступ, Швейцария;
● «Сироты» (сериал, 5 серий), режиссер Алексей Суховей, Россия;
● «Твоя комната, волчок», режиссер Дарья Лихая, Россия;
● «Тонкие поля», режиссер Дмитрий Лукьянов, Россия;
● «Тонкий мир», режиссер Александра Пустыннова, Россия;
● «Триптих», режиссер Яна Осман, Россия;
● «Уйти в остров» режиссер Яна Чиж, Россия;
● «Это течет в моей крови», режиссер Маша Черная, Россия.
В список смотровых площадок вошли: «Дом Кино», киностудия «ЛенДок», кинотеатры «Аврора», «Родина», «Великан», а также «Дом Радио» и книжный магазин «Порядок слов».