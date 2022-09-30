Объявлена конкурсная программа кинофестиваля «Послание к человеку»

Оглашена конкурсная программа 32-го международного кинофестиваля «Послание к человеку». Члены жюри и гости киносмотра увидят порядка 50 картин, в числе которых 19 российских и 11 зарубежных проектов. Показы пройдут с 21 по 29 октября в Санкт-Петербурге.

Ниже приведена цитата Андрея Василенко, креативного продюсера смотра:

«Как и в прошлые годы, международная конкурсная программа Фестиваля в этом году состоит из фильмов, демонстрирующих широкий спектр тем и выразительных средств, которые используют режиссеры для создания емких художественных высказываний. В этом году мы как никогда осознаем, что самой важной ценностью является поиск взаимопонимания между людьми. Герои фильмов конкурса очень разные — их жизнь полна ярких событий и сложных ситуаций, в которых они остаются верны своим убеждениям, но всегда готовы к диалогу с окружающими».

Программа международного конкурса

Полнометражные документальные фильмы:

● «Куда мы едем», режиссер Руслан Федотов, Беларусь, Россия;

● «Николае», режиссер Михай Греку, Франция;

● «Поверни свое тело к солнцу», режиссер Алена ван дер Хост, Голландия;

● «Праздники», режиссер Антуан Каттин, Швейцария;

● «То, что я не могу рассказать своей матери», режиссер Хумайра Билкис, Бангладеш;

Короткометражные игровые фильмы:

● «Аффект», Тимофей Анисимов, Россия;

● «Время для осмотра», режиссер Вахид Седагат, Иран;

● «Морской дьявол, режиссер Антон Биалас, Франция;

● «Орлиное гнездо», режиссер Милия Шчепанович, Черногория;

● «Разговоры о важном», режиссеры Каролина Брами, Фредерик Бас, Франция;

● «Ссыкло», режиссер Микаэль Годен, Франция;

Анимационные короткометражные фильмы:

● «Безымянная кошка», режиссер Генадие Попеску, Республика Молдова;

● «Ванлав», режиссер Варя Яковлева, Россия;

● «Вертикальная тень», режиссеры Фелипе Эльгета, Ананке Перейра, Чили;

● «Мираказас», режиссер Рафаэль Штольц, Швейцария;

● «Ночной поезд», режиссер София Гутман, Франция;

● «Последнее желание», режиссер Галя Осмо, Израиль;

● «Тигр ранит тигра», режиссер Цзе Шэнь, Китай;

Короткометражные документальные фильмы:

● «Интермедия», режиссер Мария Куркота, Греция;

● «Как я выгляжу», режиссер Адель Шайхулова, Франция;

● «Любовь в Галилее», режиссеры Надер Шалхуб, Лейла Менхун, Франция;

● «Персонаж», режиссер Поль Хайнц, Франция;

● «Тирания», режиссер Давид Адамко, Венгрия;

● «Хайме», режиссер Франческо Хавьер Родригес, Бельгия.

Национальный конкурс

● «Временные ограничения», режиссер Ксения Гапченко, Россия;

● «Выход», режиссеры Максим Арбугаев, Евгения Арбугаева, Великобритания, Россия;

● «Кармен, или История несчастной любви Ханспетера из Оберкасселя, которая принесла моим детям счастье в чужой стране», режиссер Юлия Вишневецкая, Германия, Грузия;

● «Наводка», режиссер Слава Федоров, Россия;

● «Над уровнем моря», режиссер Денис Шабаев, Россия;

● «Несколько вещей, которые напоминают мне о нем», режиссер Сабрина Карабаева, Россия;

● «Никто не остров», режиссер Лена Риттер, Россия;

● «Остров», режиссеры Светлана Родина, Лоран Ступ, Швейцария;

● «Сироты» (сериал, 5 серий), режиссер Алексей Суховей, Россия;

● «Твоя комната, волчок», режиссер Дарья Лихая, Россия;

● «Тонкие поля», режиссер Дмитрий Лукьянов, Россия;

● «Тонкий мир», режиссер Александра Пустыннова, Россия;

● «Триптих», режиссер Яна Осман, Россия;

● «Уйти в остров» режиссер Яна Чиж, Россия;

● «Это течет в моей крови», режиссер Маша Черная, Россия.

В список смотровых площадок вошли: «Дом Кино», киностудия «ЛенДок», кинотеатры «Аврора», «Родина», «Великан», а также «Дом Радио» и книжный магазин «Порядок слов».