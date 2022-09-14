Виктор Сухоруков получил роль в третьем сезоне сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

Звезда «Брата» Виктор Сухоруков получил роль в третьем сезоне популярного отечественного сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». Согласно пресс-релизу телеканала ТНТ, народный артист России появится в третьем сезоне шоу.

Согласно источнику, героя Сухорукова будут звать Максим. Он пенсионер, бывший сотрудник милиции, который приходится отцом 17-летней бунтарки Ксюхи (Александра Хромова).

Сухоруков получил широкое признание благодаря роли Виктора Багрова в культовой дилогии Алексея Балабанова «Брат», а также драмах «Остров» и «Игроки». На данный момент фильмография актера насчитывает уже более 100 фильмов и сериалов, он был удостоен множества престижных наград, включая «Нику» и «Золотой орел».

Сюжет сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» посвящен жизни подростков в тяжелую эпоху 90-х. Действие третьего сезона развернется в 1996 году в Туле. Главный герой Санька (Егор Губарев) и его друзья заканчивают школу и уже подходят к порогу взрослой жизни. Пока Санька продолжает ностальгировать по прошлому, Вовка (Егор Абрамов) пытается найти способ быстро подзаработать, а Женя (Валентина Ляпина) — доказать самой себе, что она не похожа на свою мать. Премьера назначена на 2023 год.

Актерский состав третьего сезона также пополнят Евгений Ткачук, Юрий Кузнецов, Варвара Шмыков и другие.