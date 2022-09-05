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Киноафиша Новости Вышел трейлер шестого сезона аниме-сериала «Моя геройская академия»

Вышел трейлер шестого сезона аниме-сериала «Моя геройская академия»

5 сентября 2022 17:06
Вышел трейлер шестого сезона аниме-сериала «Моя геройская академия»

В новых эпизодах экранизируют самые эпичные главы оригинальной манги.

В сети появился полноценный трейлер шестого сезона аниме-сериала «Моя геройская академия», в котором обрисовывают масштабное столкновение между героями и злодеями. Прошлый сезон вызывал среди поклонников смешанную реакцию, поэтому в продолжении создатели планируют исправить все недочеты, причем у них есть для этого отличный материал. В свежих эпизодах будет экранизирована самая длинная сюжетная арка оригинальной манги Кохэя Хорикоси, а именно — «Война Паранормального Фронта Освобождения» (главы 253–306).

Главный герой повествования — отважный школьник по имени Идзуку Мидория. Получив суперсилу, персонаж начинает учиться в исключительной школе для молодых японских супергероев. Как уже отмечено выше, в новых сериях произойдет эпическая стычка с антагонистами. Собравшись с силами, молодые защитники должны будут нанести всей своей мощью крепкий удар по дислокации противника. В первоисточнике данное столкновение до сих пор остается наиболее крупным событием. Последствия оказались настолько далеко идущими, что имеют отражения даже в самых новых главах серии, публикуемой в журнале Weekly Shounen Jump (уже насчитывается 35 томов).

Премьера шестого сезона состоится меньше чем через месяц, 1 октября.

Фото: NNS
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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