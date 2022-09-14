Триллер «Ноцебо» с Евой Грин получил дату релиза

Компания RLJE Films обзавелась правами на прокат напряженного триллера «Ноцебо» (Nocebo) с Евой Грин («Мрачные тени») и Марком Стронгом («Рок-н-рольщик») в главных ролях. Вместе с этим прояснилась и официальная дата премьеры — ленту выпустят в кинотеатры 4 ноября, а уже 22-го числа этого же месяца состоится цифровой релиз. На сервисе Shudder фильм появится лишь в 2023 году.

В центре повествования окажется женщина-модельер (Грин), страдающая от загадочной болезни, которая буквально ставит в тупик всех врачей и очень сильно огорчает ее мужа (Стронг). Спасение приходит из самого неожиданного места. Ведущей героине помогает филиппинская няня (Чай Фонасье), практикующая традиционное народное целительство, но это приводит к раскрытию шокирующей тайны.

За режиссуру ленты отвечает постановщик фестивального научно-фантастического триллера «Вивариум» и ирландского эко-хоррора «Без имени» Лоркан Финнеган. Сценарий написал его постоянный соратник Гаррет Шэнли. Ниже приведена воодушевленная цитата босса RLJE Films Марка Уорда:

«Мы большие поклонники предыдущих работ Лоркана и очень рады возможности сотрудничать с ним над «Ноцебо» — триллером с невероятным актерским составом и пугающими темами, заставляющими глубоко задуматься. С нетерпением ожидаем осенний релиз в кинотеатрах».

В остальной актерский состав «Ноцебо» вошли Кэти Бэлтон («Мисс Скарлет и Герцог») и Билли Гадсдон («Кукушки Мидвича»).