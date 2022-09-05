Завершились съемки спин-оффа «Бриджертонов» о королеве Шарлотте

Накануне официально подошли к концу съемки спин-оффа «Бриджертонов», посвященного молодости королевы Шарлотты. Новостью воодушевленно поделился в одной из своих соцсетей режиссер сериала Том Верика («Изобретая Анну», «Академия «Амбрелла»), сопроводивший сообщение фотографией, на которой написано: «Королева Шарлотта» — вполне вероятно, что таким образом он огласил и название сериала.

В спин-оффе «Бриджертонов» от исполнительного продюсера Шонды Раймс расскажут о бурной юности Шарлотты (Индия Риа Амартейфио). Особый акцент сделают на ее браке и взаимоотношениях с королем Георгом. Союз монархов оказался не только яркой историей любви, но поспособствовал важному общественному сдвигу, вследствие которого сформировался мир, где успешно сосуществуют персонажи «Бриджертонов». Помимо центральной сюжетной линии будут и вспомогательные, посвященные второстепенным персонажам. Кроме того, в сериале появится оригинальная Шарлотта в исполнении Голды Рошевель.

В остальной актерский ансамбль вошли Мишель Фэйрли, Рут Геммелль, Аджоа Андох, Кэти Брэйбен, Хью Сакс, Тунджи Касим, Сирил Нри, Сэм Клемметт, Кир Чарльз, Джулия Весткотт-Хаттон, Ричард Каннингэм, Конни Дженкинс-Грег, Арсема Томас и Кори Милкрист. Параллельно автор исходной литературной серии Джулия Куинн готовит книжную адаптацию шоу.

Дату премьеры грядущей костюмированной мелодрамы пока не огласили, но учитывая недавно завершившееся производство, приквел выйдет на сервисе Netflix не раньше следующего года.