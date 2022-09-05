Оно придет за тобой: 5 фильмов ужасов о древних проклятиях

Проклятия, связанные с древним злом, – важная составляющая многих фильмов ужасов. Дома с нехорошей историей и места, окутанные жуткими легендами, – вещи, без которых некоторые культовые хорроры и вовсе бы не существовали. Мы подобрали самые интересные фильмы ужасов, рассказывающие о древних проклятиях.

Хелен тяжело переживает самоубийство отца. Она не верит, что он мог добровольно уйти из жизни. В квартире отца Хелен ощущает потустороннее присутствие и от соседей узнает, что в этом районе в 80-х пропадали дети. Если верить легендам, их забирало существо по имени Сакхэд. Хелен сделает все, чтобы раскрыть его тайну и разрушить древнее проклятие.

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«Дети тьмы» – идеальное сочетание запутанного детектива, триллера и хоррора про древнее зло. Неспешный темп повествования, тревожный саундтрек и зловещая атмосфера делают зрителя участником истории, позволяя ему самому расследовать череду пугающих событий. «Дети тьмы» – не только хоррор, но и серьезная психологическая драма: главная героиня пытается справиться с утратой и посттравматическим синдромом. Хелен играет Эйприл Пирсон (Мишель из «Молокососов»), и это одна из лучших драматических ролей актрисы. «Детей тьмы» уже можно посмотреть в кинотеатре (сейчас это большая редкость).

Дети тьмы

Эмбер приезжает в Кливленд в поисках лучшей жизни, но скоро она столкнется с необъясним кошмаром. «Никто не уйдет живым» сначала изображает из себя психологический триллер и только ближе к финалу превращается в хоррор. Героиня слышит женские крики из подвала пансионата, в котором живет, ее посещают видения о жертвах убийцы, но все происходящее с девушкой похоже на шизофрению, так как не подтверждается вплоть до кульминации фильма. Проклятие в кино связано с древним божеством, призванным с помощью ритуала. Жуткое существо из подвала – это Ицпапалотль, ацтекская богиня-воительница, которой братья Уэллсы приносят в жертву женщин, чтобы та их пощадила. Сквозная тема хоррора режиссера Сантьяго Менгини – эксплуатация мигрантов из Мексики и их дискриминация в Кливленде, и именно это – самое пугающее в фильме.

Никто не уйдет живым

1994 год. Городок Шейдисайд потрясла серия смертей – парень в маске напал на подростков в молле. Но на этом кровавые события не закончились. Старшеклассники случайно осквернили могилу ведьмы Сары Фир, которая в XVII веке прокляла Шейдисайд. Слуги колдуньи вернулись с того света, чтобы отомстить подросткам. Первый фильм трилогии «Улица страха» Ли Джаньяк, основанной на серии подростковых ужастиков Р.Л Стайна, – ностальгическое погружение в мир хорроров 90-х. Картина посвящена тем, кто вырос на «Крике» и «Оно» Уоллеса. «Улица страха. Часть 1:1994» – мистический слэшер с элементам комедии: в фильме режиссерка остроумно высмеивает некоторые клише из культовых ужасов. Первая часть трилогии рассказывает о проблемах подростков, первой любви и одержимости жителей Шейдисайда духом Сары Фир, но, чтобы разобраться в сути проклятия ведьмы, нужно посмотреть все три фильма.

Улица страха. Часть 1:1994

Действие фильма разворачивается в 1952 году в Румынии. В одном монастыре монахиня совершает самоубийство. Ватикан посылает туда священника Энтони Берка и юную послушницу Айрин (Таисса Фармига). Герои узнают, что монастырь – проклят и в нем обитают темные силы. «Проклятие монахини» – приквел «Заклятия» Джеймса Вана, объясняющий происхождение демона, который преследует семью Уорренов и управляет куклой Аннабель. Через раскол в стенах древнего монастыря, построенного герцогом-оккультистом, из ада пришла темная сущность, питающаяся человеческими жизнями, – это был Валак. Несмотря на дыры в сюжете, фильм хочется похвалить за мрачную готическую эстетику и сцены, от которых по спине пробегает холодок. Самый страшный момент – когда Берк несколько дней общался с настоятельницей, а оказалось, что она давно мертва и священником манипулировал демон. Фанаты франшизы предполагают, что «Проклятие монахини» – это также предыстория Лоррейн Уоррен, что объясняет, почему Валак так к ней привязался.

Проклятие монахини

Луис Крид вместе с женой и детьми переезжает в загородный дом, который находится недалеко от кладбища домашних животных. Вскоре под колесами грузовика погибает любимец семьи кот Черч. Луис хоронит его на старом индейском кладбище, и это приводит к чудовищным последствиям. Режиссеры ремейка Кевин Колш и Деннис Уидмайер бережно обращаются с романом и переносят на экран все ключевые моменты. В фильме есть и городок с таинственным прошлым, и суеверные местные жители, проводящие странные ритуалы, и философские рассуждения о жизни и смерти – все по кинговским канонам. Но главное, в картине мелькает Вендиго – демон из индейской мифологии, который проклял земли Ладлоу и обитает близ могильника Микмак. В первой экранизации «Кладбища домашних животных» его проигнорировали, что не понравилось Кингу. Главная мысль ремейка такая же, как и у первоисточника: нельзя обмануть смерть. «Кладбище домашних животных» – фильм не только о переживании горя, но и о страхе перед местными легендами, что позволяет назвать его своеобразным фолк-хоррором.