Лучше чем оригинал: 10 кинопародий, которые стали культовыми

Жанр пародии в кино возник чуть ли не одновременно с зарождением кинематографа. Даже на фильм Жоржа Мельеса 1902 года «Путешествие на Луну» моментально появились ироничные отсылки. Несмотря на то что изначально пародия считалась низшим стилем, не имеющим отношения к искусству, постепенно она прочно укоренилась в кинематографе и в нашей повседневной жизни. А некоторые фильмы и сериалы в этом жанре стали настоящими шедеврами и даже в чем-то превзошли свои оригиналы.

Поклонники с нетерпением ждут выхода 6-го сезона этого совсем не детского мультсериала, который можно будет посмотреть уже 4 сентября. Проект, начавшийся с безумной «вирусной» короткометражки, постепенно превратился в культовую франшизу, которая насчитывает уже более 50 эпизодов. Но не все знают, что изначально «Рик и Морти» задумывались как пародия на фантастический фильм «Назад в будущее». Как и в оригинале, главными героями являются фанатичный престарелый ученый, преодолевающий пространство и время, и неуверенный в себе юный парень, мечтающий стать на него похожим. Правда, юмор здесь гораздо более жесткий и бескомпромиссный, а сюжет давно вышел за рамки оригинала. В предыдущем сезоне фигурировали и мультивселенные, и современные самураи, и даже превращения персонажей в огурец. Однако сериал по-прежнему не отступает от пародийного направления: здесь можно найти прямые отсылки к «Титанику», «Стражам Галактики», «Кошмару на улице Вязов» и другим известным фильмам.

Рик и Морти

Британская комик-группа «Монти Пайтон» сделала огромный вклад в жанр пародии, но, пожалуй, самым значимым среди их проектов является юмористический пересказ легенд о короле Артуре. Фильм стал дебютной работой режиссера Терри Гиллиама и сразу же разошелся на цитаты. Как и в других проектах команды, здесь хватает и черного юмора, и умеренной пошлости, и абсолютного абсурда, которые и делают их стиль неповторимым. А некоторые моменты фильма буквально стали эталонами интернет-мемов – например, Черный рыцарь, яростно рвущийся в бой даже со всеми отрубленными конечностями.

Монти Пайтон и Священный Грааль

Здесь не только обыгрываются типичные фильмы о зомби-апокалипсисе, но и заметна хорошая социальная сатира на современное общество потребления. Жизнь главного героя Шона настолько скучна и однообразна, что он даже не замечает, когда его друзья и коллеги начинают постепенно превращаться в ходячих мертвецов. Уж слишком их новый «образ» напоминает поведение обычных вымотанных офисных служащих. Кстати, оригинальное название фильма звучит как Shaun of the Dead – а это камень прямо в огород Джорджа А. Ромеро и его культового ужастика Dawn of the Dead («Рассвет мертвецов»).

Зомби по имени Шон

Еще один пародийный мультсериал для взрослых, который вполне может тягаться по популярности с вышеупомянутыми «Риком и Морти». Сюжет настолько же гениальный, насколько и бредовый. Некий безумный ученый создает цыпленка-киборга и сажает его за просмотр современного телевидения. Каждый 11-минутный скетч мульта – это пародия на тот или иной известный фильм: от «Терминатора» до «Мстителей». Правда, все эти шедевры пропущены через больной мозг Робоцыпа, так что юмор здесь точно не для слабонервных.

Робоцып

Страстное и остроумное посвящение всем поклонникам жанра хоррор. Первая часть «Очень страшного кино» удачно обыгрывает сюжет «Крика», только характеры и отличительные черты всех героев утрированы до абсурда. Таким образом, комедия высмеивает самые частые штампы фильмов ужасов: определенный набор архетипов, привычку героев разделяться, а злодеев – раньше времени толкать победные тирады и многое другое. За первым фильмом последовала целая волна продолжений, посвященная другой голливудской хоррор-классике.

Очень страшное кино

В 10-е и 20-е годы XXI века на экраны вышло огромное множество новых полнометражных кинопародий, большинство из которых, увы, недотягивает до уровня классики. Однако и в этой череде можно выделить приятные исключения. Например, «Вампирский засос» точно понравится всем, кому надоели однотипные романтические мелодрамы об «опасных, но сексуальных» вампирах. Грубо говоря, это жесткий стеб над сагой «Сумерки», буквально покадрово копирующий оригинал, но добавляющий в каждую сцену толику здоровой иронии… или нездорового абсурда. Ярым поклонникам Беллы и Эдварда смотреть это точно не рекомендуется, но вот зрителям с менее нежной психикой здесь точно будет над чем посмеяться.

Вампирский засос

Поистине психоделический мультсериал от Netflix, пародирующий популярный в наше время жанр подкастов. Милый паренек Клэнси отправляется бороздить просторы космоса. Он перемещается между всевозможными вселенными и берет интервью у киногероев, медийных личностей, телеведущих и политиков. Все шоу построено на контрастах: герои обсуждают философию, кинематограф, любовь и смерть, в то время как вокруг них происходит неистовый треш, в котором буквально невозможно находиться… но это почему-то не мешает ведущему и его гостям. Они продолжают болтать, даже превратившись в кучки фарша. Основой для пародии стал известный подкаст американского комика и журналиста Дункана Трасселла. Кстати, одним из героев его передачи был создатель «Рика и Морти» Дэн Хармон, так что это уже постпостирония.

Полуночная проповедь

Уважаемый канадский актер и комик Лесли Нильсен – истинный классик пародии, без которого этот список точно был бы неполным. «Голый пистолет» режиссера Дэвида Цукера – одна из лучших работ в его фильмографии. Объект насмешек этой франшизы (в которую впоследствии вошли еще две части) – заполонившие современное телевидение полицейские сериалы. Здесь сполна досталось и «Коломбо», и всей линейке фильмов о Джеймсе Бонде, и многим другим популярным проектам. Особую популярность этот фильм, как ни странно, получил в СССР, где он в год своего выхода стал безусловным лидером кассетного кинопроката. Кстати, поклонникам Лесли Нильсена и жанра фэнтези мы советуем посмотреть еще одну классическую работу этого актера – «Дракула: Мертвый и довольный» 1995 года.

Голый пистолет

Сказки Дж. Дж. Виллара (2020-2022)

Любители черного юмора по достоинству оценят эту сравнительно новую, но уже популярную замену «Рика и Морти». Телевизионная сеть Adult Swim всегда специализировалась на недетской анимации, однако данный проект вышел шокирующим даже по меркам этой компании. В первом сезоне режиссер и художник Дж. Дж. Виллар перерабатывает сценарии всемирно известных сказок братьев Гримм подобно «Страшным сказкам» или «Американской истории ужасов». Румпельштильцхен в его видении становится домашним тираном, а Рапунцель меняет пол. Создатель уже пообещал, что не ограничится одной частью и сконцентрируется в следующих сезонах на сказках народов мира, библейских сюжетах, легендах и мифах.

Сказки Дж. Дж. Виллара

Завершим подборку старой доброй пародией на английские баллады от маэстро Мэла Брукса. Мир знавал десятки экранизаций легенды о Робин Гуде: от 1922 до 2018 года. Но ни одна из них еще не была такой легкомысленной и смешной! Это действительно позитивное кино, поднимающее настроение. В первую очередь фильм пародирует культовую ленту «Робин Гуд: Принц воров» с Кевином Костнером и Аланом Рикманом, но сполна достается и многим другим известным фильмам, вплоть до «Крестного отца». Все 90-е эту пародию постоянно крутили по российским каналам, а на сегодняшний день она уже вошла в золотой фонд мировых комедий.