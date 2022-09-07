Мини-сериал «Три девицы»: сюжет и актерский состав

На прошлой неделе в эфире телеканала «Россия 1» вышел мини-сериал «Три девицы», поэтому подробно рассказываем о сюжете и актерах нового отечественного шоу.

Сюжет

В центре повествования четырехсерийной мелодрамы от режиссера Марии Маханько («Загадка Фибоначчи») и сценариста Максима Кучина («Простоквашино») оказывается женщина по имени Виктория, которая до какого-то момента была искренне счастлива в браке с мужем и воспитывала дочку, но однажды героиня узнает о страшном предательстве супруга, поэтому она собирает вещи и отправляется жить в крохотную деревеньку Малые Полянки, где росла в юности. На новом месте Вика надеется залечить сердечные раны, но вместо желанного умиротворения и покоя она встречает лишь враждебных односельчан. Впрочем, сдаваться без боя — не в ее характере. Вскоре женщине приходится приютить под своей крышей местную девушку Ленку, а потом их компанию разбавляет и молодая дочка Вики, Полина, приехавшая к матери после ссоры с парнем. Со временем разновозрастная троица решает, что прекрасно сможет справляться без мужчин.

Актерский состав

Главную роль в проекте сыграла Елена Аросьева («Вспоминая тебя»), а образы Лены и Полины исполнили Анастасия Макарова («Ефросинья») и, соответственно, Анастасия Пучкина («Домашний арест»). В остальной каст вошли Михаил Гудошников, Виктор Васильев, Александр Фокин, Александра Булычева, Галина Стаханова, Мария Кудрявцева, Андрей Нестеренко и Полина Макаренко.