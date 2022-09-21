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Киноафиша Новости Мужчина пытается вылечить свою маленькую дочь от вампиризма в трейлере сериала «Впусти меня»

Мужчина пытается вылечить свою маленькую дочь от вампиризма в трейлере сериала «Впусти меня»

21 сентября 2022 11:58
Мужчина пытается вылечить свою маленькую дочь от вампиризма в трейлере сериала «Впусти меня»

Ранее эта история получила две полнометражные экранизации.

Кабельный канал Showtime презентовал полноценный трейлер хоррор-сериала «Впусти меня», основанного на романе-бестселлере Юна Айвиде Линдквиста, который был опубликован в 2004 году. На основе литературного первоисточника были сняты уже два фильма — шведская экранизация 2008 года от режиссера Томаса Альфредсона («Шпион, выйди вон!») и голливудская версия 2010 года от постановщика «Бэтмена» Мэтта Ривза.

Многосерийная мистическая драма посвящена темам слабости, силы и сострадания. В центре сюжета — одинокий мужчина Марка (Демиан Бичир) и его маленькая дочка Элеонора (Мэдисон Тейлор Баэз). Юная героиня стала вампиром десять лет назад и с тех пор навсегда заперта в теле двенадцатилетнего ребенка. С того момента ее жизнь в буквальном смысле зависла и превратилась в настоящий ночной кошмар — она может выходить на улицу только ночью, а все остальное время проводит взаперти. Отец тем временем пытается найти ей свежую кровь, но однажды у него не получается. Из-за этого Элеоноре приходится отправиться на охоту самостоятельно, из-за чего она привлекает к себе нежелательное внимание.

Шоураннером и ведущим сценаристом сериала выступает Эндрю Хиндерэйкер («Страшные сказки», «Вдали»). В команду режиссеров вошли Сет Манн («Ходячие мертвецы»), Хироми Камата («Селена») и Вьет Нгуен («Люцифер»). В остальном касте заняты Аника Нони Роуз, Грэйс Гаммер, Кевин Кэрролл, Иэн Форман, Джимми Саито, Фернанда Андраде, Джейкоб Бастер и звезда «Терминатора: Восстание машин» Ник Стал.

Премьера сериала состоится 7 октября.

Фото: Showtime
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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