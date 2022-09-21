«Это было потрясающее время»: интервью с актрисой Виталией Корниенко

3 октября на телеканале СТС выходит 17-серийная комедия « Тетя Марта », в которой Виталия исполнила первую главную роль в сериале. И хотя у юной актрисы на счету уже больше 90 воплощенных персонажей, участие в этом проекте стало для нее новым опытом.

«Тетя Марта» кажется очень трогательной, обаятельной и при этом комедийной историей. Каким тебе показался сценарий?

«Тетя Марта» действительно очень милая, безумно смешная и в каких-то моментах душевная история, просто до слез.

Твоя героиня успевает все на свете, даже то, что взрослому человеку не по силам. Как считаешь, в этом вы похожи с Мартой?

Мне кажется, что в чем-то да, очень похожи. Мы обе смелые, энергичные, самостоятельные, заботливые. А если разозлимся, то можем быть дерзкими ежиками. (Улыбается.) Моя героиня успевает многое сделать, и я тоже очень люблю насыщенные деньки.

Кажется, это твоя первая главная и такая большая роль в комедийном сериале. Несмотря на то что у тебя огромный опыт в кино, чувствовала ли ты особенную ответственность?

Да, это моя первая большая и главная роль в сериале. Конечно, это очень ответственно и ценно для меня. Спасибо большое за доверие, за такую яркую и классную роль. Да и роль Марты настолько многогранная и разная, что точно одна из любимых теперь. Я получила много новых эмоций и впечатлений. У меня были классные партнеры, поэтому это еще и колоссальный актерский опыт.

Кадр из сериала «Тетя Марта»

Знаю, что ты любишь сама выполнять трюки. С чем столкнулась здесь?

Да, их было немало. И многие трюки на этой площадке я делала впервые. Например, лазала по дереву, говоря по телефону, или по шторам в платье. Было много разных падений, еще спонтанные трюки, когда я даже не знала, что они планируются. (Улыбается.)

Ты привыкла работать с партнерами, которые старше тебя. Но в дуэте с Александром Метелкиным кажется, что вы поменялись местами. За что полюбила своего партнера?

С Сашей очень комфортно. Мы с ним на одной волне, какой-то такой юморной. Саша называл меня Мартиночкой и Мартусечкой. (Смеется.) Мы с ним придумывали песни и разные истории. С ним всегда есть о чем поболтать.

Мы с Сашей — как две батарейки: вечно шутящие и хихикающие, готовые в любой момент на любую авантюру. На площадке окружающие даже отмечали, что мы похожи.

С Кристиной Асмус и Катей Кабак ты также проводила много времени?

С Катей мы, кстати, снимались ранее, так что были знакомы. Мы с ней все время записывали интересные видео и танцы. К сожалению, совместных смен с Кристиной было немного, но они были очень запоминающимися и яркими. Классно иметь возможность наблюдать, учиться и сниматься с такими партнерами-профессионалами — очень уютными и жизнерадостными. Еще у меня был обожаемый дедушка Юрий Кузнецов. Безумно рада, что именно он сыграл дедушку Марты. Когда-то, полжизни назад, мы познакомились на одной из площадок, тоже как кинодедушка с киновнучкой. Но тогда у меня была малюсенькая роль, так что совместный опыт был всего на один день. Здесь же мы много времени провели вместе. И это было потрясающее время.

Кристина Асмус и Виталия Корниенко в сериале «Тетя Марта»

В сериале у твоей героини очень милая и заботливая учительница в исполнении Кристины Асмус. А в твоей школе есть такие же учительницы?

У меня такой учитель был и есть. Это мама. (Улыбается.) Она меня всегда поддержит, направит и поможет в любых ситуациях.

Охотно ли ты идешь в школу? Или все же на съемочной площадке интереснее?

Естественно, на площадке интереснее. (Улыбается.) И это несмотря на то, что в школе у меня пока одни пятерки. Но в отличие от школы, на съемках все люди разновозрастные и такие же творческие, как и я.

Какой предмет особенно любишь?

Мои любимые предметы — английский и немецкий. Не знаю почему. Уровень английского, конечно, выше, чем уровни других языков. На занятиях я стараюсь не говорить на русском. Кстати, чем лучше мой английский, тем лучше запоминаются другие языки.

Помогает ли тебе знание языков на съемках?

Да, так как иногда приходится играть разные уровни знания языков. А вот опыта проб в европейские и голливудские проекты, не считая дубляжа на английском, у меня пока не было.

В этом году ровно десять лет, как ты в кино. Какие работы, экспедиции, проекты занимают особенное место в твоей фильмографии?

Все проекты, в которых я принимала участие, мне дороги, каждый по-своему. Есть, конечно, особенно близкие и дорогие моему сердцу, но пусть это останется моей тайной. (Улыбается.)

Кадр из сериала «Воспитательница»

Среди первых проектов были даже «Воронины».

Да, я снималась там в 2016 году. Это мой первый проект для «СТС». Но самым-самым первым стала короткометражка «Макарошка» 2012 года. Мне тогда только исполнилось два годика. Остались воспоминания, как мне ставили первые задачи: нужно было пробежаться, покружиться, покачаться на качелях. Тогда мы с сестрой играли на красном планшете, ели голубые леденцы в виде спиралек, которые на вкус были как жвачка. (Улыбается.)

У тебя были и комедии, и драмы. Что тебе дается легче?

Мне нравится принимать участие как в драмах, так и в комедиях и ужастиках. Насколько они мне даются, наверное, лучше расскажут зрители и профессионалы. А я буду расти актерски дальше. (Улыбается.)

А какие сериалы или мультфильмы особенно понравились тебе недавно как зрителю?

Я люблю смотреть разножанровые фильмы: как зарубежные, так и наши и советские. Например, «Служебный роман», «Лиловый шар», «Аватар», мультфильмы «Дом», «Душа» и многие другие.

Кадр из мультфильма «Душа»

Легко или, наоборот, непросто, когда твоя семья такая творческая? Как вы отдыхаете, когда у всех выходной?

Очень легко, мы понимаем друг друга с полуслова. Мое вдохновение или свежую идею сразу подхватывают и помогают воплотить. Я люблю отдыхать активно, со сменой разных видов деятельности. Я занимаюсь языками, играю на гитаре, увлекаюсь гончарным делом, пишу сценарии. В этом году, как и хотела, включила еще несколько хобби в свое свободное время. Но иногда могу просто поваляться на диване, посмотреть фильм или прочитать интересную книгу. (Улыбается.)

На съемках фильма «Лёд 2» ты и на шпагат села, и на роликах, и коньках каталась, и танцами занималась. Что из этого осталось в твоей жизни?

Я часто пою и почти все делаю под музыку. Но на первом месте для меня кино, потом — дубляж, дальше — языки. Люблю читать, занимаюсь английским, немецким, иногда испанским, занимаюсь спидкубингом, пишу сценарии, монтирую, снимаю фильмы, рисую мультфильмы. А «Лед 2» действительно многому меня научил. Я полюбила лед, теперь хожу на каток, а летом на роликах катаюсь. Танцы после фильма я тоже добавила в свою жизнь. На шпагат смогу сесть снова, если понадобится. (Улыбается.)

Аглая Тарасова и Виталия Корниенко в фильме «Лед 2»

В таком ритме легко что-то пропустить, даже маленькие победы. Успеваешь ли их отмечать?

Я стараюсь всегда и во всем, даже если что-то пошло не так, как хочется, искать положительное, мыслить позитивно.

Меня во всем поддерживает моя семья, поэтому ежедневные минуты обнимашек с родными дают новые положительные заряды эмоций. (Улыбается.)

Твоими работами довольны не только зрители, но и критики. Важно ли тебе мнение профессионалов? Или стараешься их не читать?

Да, мне очень важно мнение профессионалов, важно, что говорят и на съемочных площадках. Чтобы понимать свои ошибки и не делать их в последующих проектах, работать над собой, развиваться в нужном направлении, набираться нового опыта. А в Интернете читаю отзывы нечасто, так как не хочется убивать много времени на соцсети.

Ты как-то говорила, что хочешь попробовать в кино разные профессии. Как считаешь, важна ли учеба в этой сфере? Есть ли желание после школы поучиться в театральном или киношном вузе?

Да, после школы хочу связать свою учебу с театральным или чисто кинематографическим институтом. Правда, пока точно не знаю с каким. Мне еще долго учиться в школе, поэтому, может, что-то и изменится к тому времени. Но и, пока я в школе, хочу научиться еще многим вещам. В этой сфере важно все — любое всестороннее развитие и учеба. (Улыбается.)