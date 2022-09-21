Кумэйл Нанджиани заведует мужской стриптиз-группой в трейлере сериала «Добро пожаловать в Чиппендейлс»

Стриминговый сервис Hulu представил дебютный трейлер мини-сериала «Добро пожаловать в Чиппендейлс» (Welcome to Chippendales), главную роль в котором сыграл звезда «Вечных» Кумэйл Нанджиани. В представленном ролике также огласили официальную дату релиза — дебютный эпизод выйдет 22 ноября.

В основу сюжета легла реальная история американского предпринимателя индийского происхождения Сомена Банерджи. Бизнесмен приобрел на свои сбережения полуразрушенное здание ночного клуба и сделал из него одно из самых популярных заведений Лос-Анджелеса. Большой успех был связан в первую очередь с тем, что Банерджи собрал первую в истории США танцевальную мужскую стриптиз-группу — «Чиппендейлс». Они давали вечерние выступления и вскоре превратились в культурный феномен — от посетителей не было отбоя. Однако пока бизнес шел в гору, за кулисами разворачивалась настоящая криминальная драма.

В остальной актерский состав вошли Дэн Стивенс, Джульетт Льюис, Никола Пельтц Бекхэм, Мюррэй Бартлетт, Спенсер Болдмэн, Эндрю Рэннеллс, Аннали Эшфорд и Робин де Хесус. В качестве шоураннеров и исполнительных продюсеров выступают Роберт Д. Сигел («Пэм и Томми») и Дженнифер Коннер («Девочки»). В разработке сценария вместе с Сигелом участвовали Раджив Джозеф («Маленькая Америка») и Мехар Сетхи («Отмена»). Постановкой пилота занимался режиссер Мэтт Шекман («Ванда/Вижн»).