Мэттью Бродерик сыграет с Дженнифер Лоуренс в комедии с рейтингом 18+

В актерском составе «взрослой» комедии с Дженнифер Лоуренс «Без обид» (No Hard Feelings) произошло примечательное пополнение. Как сообщает Deadline, к исполнительскому ансамблю проекта с возрастным рейтингом R (в России — 18+) присоединился двукратный обладатель премии «Тони» Мэттью Бродерик («Выходной день Ферриса Бьюллера»).

Подробности сюжета пока известны лишь в общих чертах. Зрителей ждет душевная история о неудачнице, которую нанимают состоятельные родители для общения с их сыном-интровертом. Лоуренс воплотит центральную героиню, а самого подростка сыграет Эндрю Барт Фельдман из сериала сервиса Disney+ «Классный мюзикл: Мюзикл». Бродерику же досталась партия богатого отца парня, а образ его матери исполнит Лаура Бенанти («Тик-так... БУМ!»).

Съемки фильма уже начались и проходят сейчас на Лонг-Айленде. Постановкой занимается режиссер комедии «Хорошие мальчики» Джин Ступницки. Сценарий он написал совместно с Джоном Филлипсом («Дедушка легкого поведения»), который также числится исполнительным продюсером фильма. За производство проекта отвечает студия Sony Pictures.

Премьера «Без обид» намечена на 16 июня 2023 года.