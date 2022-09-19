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Киноафиша Новости «Фабельманы» Стивена Спилберга получили приз зрительских симпатий на фестивале в Торонто

«Фабельманы» Стивена Спилберга получили приз зрительских симпатий на фестивале в Торонто

19 сентября 2022 12:14
«Фабельманы» Стивена Спилберга получили приз зрительских симпатий на фестивале в Торонто

Эта награда делает картину одним из главных претендентов на «Оскар».

Новый фильм Стивена Спилберга «Фабельманы» получил приз зрительских симпатий на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF), тем самым значительно повысив свои шансы на получение самых престижных наград в этом сезоне.

Традиционно приз зрительских симпатий TIFF считается одним из самых надежных предсказателей возможного будущего успеха на «Оскаре». К примеру, в прошлые годы его получали «Зеленая книга» и «Земля кочевников», которые также победили в главной номинации «Оскара». Кроме того, лауреатами фестиваля становились такие фавориты оскаровской гонки, как «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Ла-Ла Ленд» и «Кролик Джоджо». Всего с момента создания на TIFF категории зрительских симпатий в 1978 году семь ее лауреатов получили «Оскар» за лучший фильм. При этом пять из этих фильмов вышли за последние 20 лет.

Во время награждения Спилберг выступил на сцене с речью:

«Как я уже однажды говорил: «Прежде всего, я очень рад, что привез этот фильм в Торонто!» Это мой самый личный фильм и самый теплый прием со стороны жюри и зрителей на моей памяти. Я выражаю особую благодарность всем любителям кино в Торонто, которые сделали прошедшие выходные незабываемыми».

Фильм «Фабельманы», в котором сыграли Мишель Уильямс, Пол Дано, Сет Роген и Гэбриел ЛаБелль, был тепло принят публикой в Торонто, удостоившись бурных аплодисментов.

Журналистам картина также пришлась по душе. Главный кинокритик Variety Питер Дебрюге назвал фильм «достойной данью уважения родителям Спилберга, которые так много сделали для его становления».

Фото: Universal Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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