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Киноафиша Новости Лили Коллинз принимает важнейшее решение в жизни в тизере третьего сезона «Эмили в Париже»

Лили Коллинз принимает важнейшее решение в жизни в тизере третьего сезона «Эмили в Париже»

25 сентября 2022 10:08
Лили Коллинз принимает важнейшее решение в жизни в тизере третьего сезона «Эмили в Париже»

Продолжение романтической комедии о жизни в городе любви зрители смогут увидеть уже в этом году.

Netflix представил тизер и объявил дату премьеры третьего сезона «Эмили в Париже». Продолжение романтической комедии Даррена Стара выйдет на стриминговом сервисе 21 декабря этого года.

В опубликованном ролике Эмили оказывается перед непростым жизненным выбором и пытается понять, какой путь она должна выбрать, как в своей карьере, так и в любви. В новом сезоне героине придется выяснить, чему именно она хочет посвятить себя и как ее решение скажется на ее будущей жизни во Франции.

Действие продолжения также развернется в городе любви. В тизере показано, как Эмили все еще живет в Париже, гуляет по красивым европейским улочкам со своей лучшей подругой Минди и британским парнем Алфи. В ролике также показано, что Эмили поссорится с Габриэлем, ее бывшим парнем-французом.

К своим ролям в третьем сезоне вернутся исполнители главных ролей Лили Коллинз, Лукас Браво, Люсьен Лависконт и Эшли Пак.

Трижды номинированный на «Эмми» сериал «Эмили в Париже» посвящен американке Эмили Купер, работающей исполнительный директором в крупной компании в Чикаго. Однажды руководство неожиданно предлагает ей командировку на один год в Париже. Будучи очарованной атмосферой Франции, девушка быстро соглашается. Однако французская жизнь оказывается совсем не такой, какой она себе представляла: героине приходится столкнуться с языковым барьером, снобизмом французов и одиночеством в совершенно незнакомом ей городе.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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