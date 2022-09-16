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Киноафиша Новости «Дом Дракона»: актриса Милли Олкок рассказала о чувствах Рейниры к Деймону и Кристону

«Дом Дракона»: актриса Милли Олкок рассказала о чувствах Рейниры к Деймону и Кристону

16 сентября 2022 17:02
«Дом Дракона»: актриса Милли Олкок рассказала о чувствах Рейниры к Деймону и Кристону

Актриса раскрыла, кто из двух мужчин больше нравится принцессе.

В четвертом эпизоде «Дома Дракона» произошел важный сюжетный поворот, когда авторы показали момент интимной близости принцессы Рейниры Таргариен и ее дяди Деймона. Ситуация почти вышла из-под контроля, но в последний момент персонаж Мэтта Смита остановился и ушел от своей родственницы, оставив героиню Милли Олкок в состоянии недоумения и стыда.

В недавнем разговоре с изданием The New York Post актриса прокомментировала чувства наследницы престола к своему родственнику:

«Рейнира находится в том возрасте, когда она не может отличить платоническую любовь от романтики и похоти, потому что у нее слишком маленький жизненный опыт. Она еще не прошла через эти переживания. Я думаю, она осознает чувство к Дэймону, но пока не понимает, какого оно характера и как себя с ним следует вести».

Далее Олкок рассказала о своем втором экранном любовнике, сире Кристоне (Фабьен Франкель):

«Кристон и Деймон — единственные два человека, которые действительно замечают ее, но они видят ее по-разному. Ей искренне нравится Кристон, но все-таки думаю, что в конце концов она бы выбрала Деймона».

Также Олкок отметила, что съемки эпизодов прошли достаточно легко и комфортно, потому что у нее сложились отличные дружеские отношения с коллегами. Значимую поддержку им оказал координатор интимных сцен.

Пятая серия под названием «Мы путь осветим» (We Light the Way) выйдет в эфир HBO 18 сентября.

Фото: HBO
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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