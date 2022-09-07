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Киноафиша Новости Екатерина Кузнецова не появится во втором сезоне «Вампиров средней полосы»

Екатерина Кузнецова не появится во втором сезоне «Вампиров средней полосы»

7 сентября 2022 18:00
Екатерина Кузнецова не появится во втором сезоне «Вампиров средней полосы»

Съемки подошли к концу, поэтому появились новые интригующие подробности продолжения.

Накануне официально подошли к концу съемки второго сезона многосерийной мистической комедии «Вампиры средней полосы». В этой связи стало известно, что Екатерину Кузнецову, игравшую Аннушку, заменили в продолжении на Анастасию Стежко, известную по сериалу «Дылды».

В следующем сезоне сериала о смоленских вампирах к знакомым ролям вернутся Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лысенков и Ольга Медынич, а в числе новичков каста заявлены Игорь Хрипунов, Лукерья Ильяшенко и юная Ева Смирнова. Постановкой эпизодов занимался Дмитрий Грибанов («Два холма»), сменивший на данной должности Антона Маслова. На правах шоураннера и главного сценариста по-прежнему выступает Алексей Акимов.

О предстоящих приключениях необычного клана патриарха Святослава Вернидубовича (Стоянов) сведений пока немного. По словам создателей, действие новых серий развернется летом и важную роль в них будет иметь праздник Ивана Купалы. Кроме того, во втором сезоне будет больше сверхъестественных обрядов. Создатели расширят вселенную отечественных вампиров, представив новых действующих лиц.

Съемки проходили в Москве, Московской области и Смоленске. Ожидается, что второй сезон выйдет в онлайн-кинотеатре START до конца этого года.

Фото: START
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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