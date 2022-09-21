Переплетение нескольких судеб: вышел трейлер мини-сериала «Инсайдер»

Телеканал BBC One поделился трейлером детективного мини-сериала «Инсайдер» (Inside Man), нового проекта Стивена Моффата («Доктор Кто», «Шерлок»). Премьера шоу состоится на том же BBC One уже на следующей неделе.

Главные герои сериала — четверо ранее не знакомых друг с другом людей, чьи жизни неожиданным образом пересекутся. Действие развернется в разных странах. В США преступник, приговоренный к смертной казни, перед своей скорой смертью пытается найти искупление. В Англии журналист ищет сенсационную историю для своей слудющей статьи. В тихой маленьком деревне священник ждет приезда репетитора своего сына по математике. Все четверо столкнутся с тяжелой дилеммой, которая может привести любого из них к убийству.

Согласно последнему интервью Моффата изданию The Guardian, четверо героев обладают очень разными характерами, но при этом все они скрывают определенную тайну. Например, заключенный-смертник работает с полицией и помогает ей ловить других преступников, а любезный священник похищает девушку и держит ее в заточении в своем подвале.

Главные роли в сериале исполнили Дэвид Теннант, Стэнли Туччи, Лидия Уэст и Долли Уэллс.

Релиз «Инсайдера» в Великобритании состоится уже в следующий понедельник, 26 сентября. Мировая премьера шоу пройдет сразу после окончания британской трансляции.