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Киноафиша Новости Молодой актер оказывается в адской западне в трейлере фильма ужасов «Мастерская дьявола»

Молодой актер оказывается в адской западне в трейлере фильма ужасов «Мастерская дьявола»

19 сентября 2022 11:53
Молодой актер оказывается в адской западне в трейлере фильма ужасов «Мастерская дьявола»

В ленте о ритуале экзорцизма сыграли звезды «Сайлент Хилла» и «В диких условиях».

Студия Lionsgate поделилась нецензурированным трейлером хоррора «Мастерская дьявола», главные роли в котором сыграли Тимоти Гранадерос («13 причин почему»), Рада Митчелл («Сайлент Хилл») и Эмиль Хирш («В диких условиях»). Цифровой релиз картины состоится 30 сентября.

В центре сюжета окажется молодой и не особо удачливый актер по имени Клейтон (Гранадерос), который пытается заполучить роль экзорциста в фильме со своим сомнительным знакомым Дональдом (Хирш). Пройдя успешно первый этап прослушивания, ему назначают встречу для следующего. Чтобы лучше подготовится к решающим пробам, Клейтон решает пойти на крайнюю меру.

Главный герой отправляется в дом известного демонолога Элизы (Митчелл), чтобы провести там выходные и набраться необходимого опыта. Полностью доверившись женщине, он соглашается на проведение ритуала экзорцизма, однако после этого ситуация приобретает пугающий оборот.

Поставил ленту по своему сценарию молодой режиссер Крис фон Хоффманн. В его короткой фильмографии пока что числится ряд короткометражек и три жанровые ленты: «Фобии», «Вечеринка монстров» и «Дрифтер». В остальной исполнительский ансамбль вошли Майлз Долеак, Сара Коффи, Брук Рамирес, Линдсей Энн Уильямс и Келли Линд.

Фото: Lionsgate
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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