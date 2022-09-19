Молодой актер оказывается в адской западне в трейлере фильма ужасов «Мастерская дьявола»

Студия Lionsgate поделилась нецензурированным трейлером хоррора «Мастерская дьявола», главные роли в котором сыграли Тимоти Гранадерос («13 причин почему»), Рада Митчелл («Сайлент Хилл») и Эмиль Хирш («В диких условиях»). Цифровой релиз картины состоится 30 сентября.

В центре сюжета окажется молодой и не особо удачливый актер по имени Клейтон (Гранадерос), который пытается заполучить роль экзорциста в фильме со своим сомнительным знакомым Дональдом (Хирш). Пройдя успешно первый этап прослушивания, ему назначают встречу для следующего. Чтобы лучше подготовится к решающим пробам, Клейтон решает пойти на крайнюю меру.

Главный герой отправляется в дом известного демонолога Элизы (Митчелл), чтобы провести там выходные и набраться необходимого опыта. Полностью доверившись женщине, он соглашается на проведение ритуала экзорцизма, однако после этого ситуация приобретает пугающий оборот.

Поставил ленту по своему сценарию молодой режиссер Крис фон Хоффманн. В его короткой фильмографии пока что числится ряд короткометражек и три жанровые ленты: «Фобии», «Вечеринка монстров» и «Дрифтер». В остальной исполнительский ансамбль вошли Майлз Долеак, Сара Коффи, Брук Рамирес, Линдсей Энн Уильямс и Келли Линд.