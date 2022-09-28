«Кино Экспо 2022»: презентации кинокомпаний «Вольга» и «КароПрокат»

С 26 по 28 сентября в Петербурге проходит одна из крупнейших индустриальных выставок страны. В рамках форума главные российские кинопрокатные компании презентуют свои проекты и показывают, как будет выглядеть новая кинотеатральная реальность ближайшего времени. Рассказываем, что удалось узнать на втором дне «Кино Экспо 2022».

«Вольга»

Презентация прокатчика оказалась самой большой на «Кино Экспо 2022». Ее даже пришлось разделить на две части с перерывом. Главной целью выступления стала попытка ответить на вопрос «Что дальше?», обращенный к кинотеатрам. «Вольге» действительно было что показать, ведь у нее оказалось много не только русских, но и зарубежных премьер.

Часть 1

Открыла презентацию франшиза «После». В кинотеатрах до сих пор идет 4-я часть, которая так и не смогла поставить точку в этом любовном эпосе. Обещают, что 5-й фильм точно станет последним. Он получил название «После. Навсегда» и выйдет в прокат в 2023 году. Следом кинопрокатчик поделился новыми надеждами. «Моё прекрасное несчастье» — очередной проект в жанре Young Adult. Он расскажет историю любви студентов со взлетами и падениями, где он бунтарь, а она популярная отличница. Основой стала известная серия книг, насчитывающая 8 частей. К созданию фильма приложили руки авторы «После».

После. Долго и счастливо (4 часть)

Нашлось место и довольно необычным российским картинам. Первая из них — «Сказка для старых». Это режиссерский дебют актера Федора Лаврова. Фильм описывают как криминальную сказку, в которой сотрется грань между живыми и мертвыми. Увидеть результат можно будет уже 13 октября. Следующей стал мистический вестерн «Земун». Это очень мрачный проект, полный символизма (преимущественно связанного с коровами) и пропитанный тоской жизни в далекой деревне, где нет никаких перспектив. Его премьера состоялась на фестивале «Окно в Европу» в 2021 году. Более близкой широкому зрителю должна стать комедия «Любовники». Это продолжение хита «Любовницы», которое покажет другой взгляд на измены и отношения. В сиквеле мы будем наблюдать за обиженными и мстящими мужчинами. Главные роли исполнили: Павел Прилучный, Роман Курцын, Алексей Золотовицкий и Максим Виторган. Фильм выходит на больших экранах уже 3 ноября. Последним в блоке стал психологический триллер с элементами мистики «Сестры». Это история о девушке, которая обращается к темным силам, чтобы избавиться от мужа-абьюзера, долгие годы превращавшего ее жизнь в ад. В проекте поднимают острую тему домашнего насилия и тесно сотрудничают с организациями, занимающимися этой проблемой.

Любовники

Следующим блоком стали новогодние релизы. Здесь зрителям напомнили о возвращении из небытия знаменитой франшизы. «Ёлки 9» выйдет в прокат уже 1 декабря. Еще одним хедлайнером проката должен стать мультфильм «Маша и Медведь в кино». Это полнометражное продолжение сериала. Премьера намечена на 8 декабря. Ну и завершает первую часть «Иван Царевич и Серый Волк 5». В дебютном тизер-трейлере показали, что главные герои забудут Ивана и ему вновь придется завоевывать любовь друзей и Василисы. Обещают, что сюжет будет строиться вокруг эффекта бабочки и сможет удивить зрителей. Очередная часть этого анимационного сериала выходит 29 декабря.

Ёлки 9

Часть 2

Новый блок открыл очередной потенциальный хит, который может занять место топе соборов анимационных картин в России. «Изумительный Морис» — экранизация одноименного произведения Терри Пратчетта, входящая в цикл «Плоский мир». Эта история должна понравиться как детям, так и взрослым. Один из главных героев, кот Морис, проворачивает блистательные аферы со своими друзьями — мышами и дудочником. Они живут в счастье и почти не задумываются о будущем. Такая счастливая жизнь могла продолжаться долго, если бы компания не попала в странный городок Дрянь-Блинцбург. Кота озвучил Сергей Бурунов. Мультфильм выходит в прокат 15 декабря. Следующей картиной стала «Чук и Гек. Большое приключение». Она расскажет любимыми многим историю о двух братьях, пытающихся добраться к отцу и встретить вместе с ним Новый год. Прокатчик обещает масштабные спецэффекты, праздничную атмосферу и яркое зимнее приключение. Фильм выходит уже 22 декабря.

Изумительный Морис

В следующем блоке нам представили зарубежные новинки. Первой стал ромком «При чем тут любовь?». Это история о любви и свадьбах в разных культурах. Стоит ждать много ярких этнических нарядов, пышных гуляний и танцев. Также в пакет «Вольги» попал фильм известного сценариста и режиссера Пола Шредера. Он получил название «Тихий садовник» и вновь расскажет историю сурового молчаливого мужчины, который пытается забыть травмирующее прошлое и погрузиться в садоводство. В его размеренную жизнь вмешивается знакомая, которая предлагает взять на перевоспитание дочку-наркоманку. По трейлеру кажется, что нас ждет типичный фильм Шредера, продолжающего вновь и вновь снимать одну и ту же историю, лишь слегка меня акценты.

Тихий садовник

Самым интересным предстоящим релизом выглядит «Стоп-слово». Это камерный триллер о двух людях, которые выясняют отношения в квартире. Девушка работает доминатрикс, мужчина пытается с помощью таких встреч обрести уверенность. Но последний сеанс выходит из-под контроля. Обещают, что финал сможет нас сильно удивить. Главную роль исполнила Маргарет Куэлли. Премьера состоялась на кинофестивале в Торонто в 2022 году. Продолжил презентацию фильм «Быть Сальвадором Дали», рассказывающий о жизни знаменитого живописца и скульптора. Картина обещает перемешать реальность с бурной фантазией творца. Роль взрослого Дали исполнил Бен Кингсли, а его молодую версию — Эзра Миллер. Пару слов сказали о фильме «Материнский инстинкт». Зрителям показали лишь локализованный постер с исполнительницами главных ролей Энн Хэтэуэй и Джессикой Честейн.

Неожиданно в зарубежных премьерах появилась и русская картина. «Бешенство» расскажет историю отца, который увез сына-наркомана в тайгу, чтобы полностью оградить его от любых соблазнов. Но скоро им придется буквально сражаться за свою жизнь — из-за эпидемии бешенства в округе и агрессии хищных животных. Роль отца исполнил Алексей Серебряков. Закрывал блок комедийный боевик «Круче некуда». Это история недалекого будущего, где идут постоянные войны за нефть. Главные герои в исполнении Джеки Чана и Джона Сины пытаются организовать безумное ограбление, чтобы разжиться ценным ресурсом. Проект выглядит как смесь «Друзей Оушена», «Форсажа» и «Безумного Макса».

Бешенство

В финале показали несколько анимационных картин. «Величайший детектив-паук» — это пародия на фильмы про Эркюля Пуаро. «Зверогонщики» расскажет о мире антропоморфных животных и раллийных гонках. Ну и завершили презентацию «Приключения аргонавтов». Это новый взгляд на известный греческий миф. В этой истории будут задействованы не только боги и люди, но и животные, тоже мечтающие совершить эпичный подвиг.

«Каропрокат»

Презентация началась пачкой трейлеров совместных проектов с онлайн-кинотеатром KION. «Я буду жить», «Тысяча дешёвых зажигалок» и киноверсия сериала «Два». Самым интересным стал анонс фильма «Сергий против нечисти — 2». Это полнометражное продолжение сериала, которое выйдет на больших экранах и расскажет о масштабной борьбе священника с темными созданиями, наводнившими Россию. Также упомянули о самом ближайшем релизе «Мать моего сына», который выйдет на большие экраны уже 29 сентября.

Мать моего сына

Большие планы связаны с семейной комедией «Иван Семёнов: Школьный переполох». Это история о школьном хулигане, который постоянно устраивает безумные розыгрыши. Отрывки и трейлер обещают много яркого и доброго юмора. Режиссер видит проект как настоящую франшизу и уже заканчивает вторую часть «Иван Семенов: Великий поход». Премьера фильма состоится уже 13 октября. За ней следовал уже более взрослый трейлер, рассказывающий о буднях современных контрразведчиков, «Тень: Взять Гордея». Создатели заявляют, что постарались максимально реалистично показать работу и не превращать историю в русскую бондиану. Сюжет картины основан на реальных событиях. Прокат намечен на 8 декабря.

Иван Семёнов: Школьный переполох

В следующем блоке нас ждали развлекательные проекты. Первый — комедия о путешествиях во времени под названием «Грозный папа». По сюжету, Иван Грозный попадает в наше время и вместе с историком пытается отыскать свою потерянную библиотеку Либерею. Роль царя исполнил Евгений Гришковец. Также зрителям показали трейлер фильма «Честный развод 2 ». В продолжении герой Александра Робака пытается исполнить мечту своей возлюбленной и остаться незамеченным. Фильм выходит на больших экранах уже 24 ноября. Главным анонсом стал «Непослушник 2». Прокатчик обещает, что сиквел уйдет в сторону от религиозной тематики. По сюжету, один из главных героев, отец Анатолий, теряет память, и Дима пытается воссоздать самые яркие воспоминания из жизни, чтобы вернуть ему прошлое. После трейлера и нескольких отрывков кажется, что создатели явно вдохновились успехом «Холопа» и позаимствовали парочку идей. Фильм выходит в преддверии Нового года — 22 декабря.

Грозный папа

Следующие два проекта рассказывают о непростых отношениях. Первой стала драма «Здоровый человек» о кризисе среднего возраста и попытке перезапустить жизнь ценой отношений. Главные роли исполнили Никита Ефремов, Ирина Старшенбаум и Евгений Ткачук. Следующей картиной стала комедия «Свободные отношения», в которой пара пытается понять, что делать со своим браком. Они поженились не из-за большой любви, а по простому залету. Спустя годы у них накопилось много разногласий. Герои пытаются попробовать дать друг другу больше свободы.

Последний проект выглядит как шутка или скетч из юмористической передачи. Но нет. «Любовь-морковь: Восстание машин» абсолютно реален. В новом фильме франшизы герои Гоши Куценко и Кристины Орбакайте поменяются сознанием с роботами-космонавтами. И должны будут вернуть свои жизни. Объявили дату премьеры — 19 января.