Женский взгляд: режиссер четвертой серии «Дома Дракона» рассказала, как снимались сцены секса

В новой документальной короткометражке, приуроченной к выходу первого сезона «Дома Дракона», создатели сериала поделились, каково им было снимать интимные сцены с Деймоном и Рейнирой с женской точки зрения.

Роман между принцессой и ее дядей начался в последней серии шоу, когда Деймон, вернувшись с трехлетней войны в Узком море, привел свою племянницу в бордель и чуть не соблазнил ее. Хотя с самого начала сериала фанаты подозревали, что между персонажами есть химия, четвертый эпизод предоставил создателям возможность лучше раскрыть эту линию. Шоураннер Мигель Сапочник рассказал, что ему хотелось показать этим эпизодом:

«Когда Деймон возвращается, он еще больше ненавидит своего брата и каким-то образом хочет отомстить ему. Рейнира становится просто инструментом в его руках».

Однако режиссер эпизода Клэр Килнер не согласна с видением Сапочника и считает, что ни о каком использовании Рейниры в этой сцене речи не шло. По словам Килнер, ее задачей было художественно уровнять персонажей:

«Я выросла, наблюдая за тем, как режиссеры-мужчины делают сцены секса лишь со своей точки зрения. Но ведь Рейнира хочет секса так же сильно, как и Деймон. Для меня было очень важно создать нечто совершенно новое, чтобы люди одинаково наслаждались друг другом, освобождаясь от ограничений жесткого мира, в котором они живут».

Четвертый эпизод «Дома Дракона» вышел на экраны 12 сентября. Премьера пятой серии намечена на 19 сентября.