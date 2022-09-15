Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Красная Шапочка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Женский взгляд: режиссер четвертой серии «Дома Дракона» рассказала, как снимались сцены секса

Женский взгляд: режиссер четвертой серии «Дома Дракона» рассказала, как снимались сцены секса

15 сентября 2022 12:57
Женский взгляд: режиссер четвертой серии «Дома Дракона» рассказала, как снимались сцены секса

Мнения создателей о смысле скандального эпизода разошлись.

В новой документальной короткометражке, приуроченной к выходу первого сезона «Дома Дракона», создатели сериала поделились, каково им было снимать интимные сцены с Деймоном и Рейнирой с женской точки зрения.

Роман между принцессой и ее дядей начался в последней серии шоу, когда Деймон, вернувшись с трехлетней войны в Узком море, привел свою племянницу в бордель и чуть не соблазнил ее. Хотя с самого начала сериала фанаты подозревали, что между персонажами есть химия, четвертый эпизод предоставил создателям возможность лучше раскрыть эту линию. Шоураннер Мигель Сапочник рассказал, что ему хотелось показать этим эпизодом:

«Когда Деймон возвращается, он еще больше ненавидит своего брата и каким-то образом хочет отомстить ему. Рейнира становится просто инструментом в его руках».

Однако режиссер эпизода Клэр Килнер не согласна с видением Сапочника и считает, что ни о каком использовании Рейниры в этой сцене речи не шло. По словам Килнер, ее задачей было художественно уровнять персонажей:

«Я выросла, наблюдая за тем, как режиссеры-мужчины делают сцены секса лишь со своей точки зрения. Но ведь Рейнира хочет секса так же сильно, как и Деймон. Для меня было очень важно создать нечто совершенно новое, чтобы люди одинаково наслаждались друг другом, освобождаясь от ограничений жесткого мира, в котором они живут».

Четвертый эпизод «Дома Дракона» вышел на экраны 12 сентября. Премьера пятой серии намечена на 19 сентября.

Фото: HBO
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Тест: ответь на 5 вопросов и узнай какую комедию тебе стоит пересмотреть Тест: ответь на 5 вопросов и узнай какую комедию тебе стоит пересмотреть Читать далее 15 сентября 2022
Возвращение в Вестерос: где и как снимали «Дом дракона» Возвращение в Вестерос: где и как снимали «Дом дракона» Читать далее 14 сентября 2022
Недетские истории: 10 глубоких мыслей из мультфильмов, которые мы осознали только когда выросли Недетские истории: 10 глубоких мыслей из мультфильмов, которые мы осознали только когда выросли Читать далее 12 сентября 2022
Андрей Бебуришвили: Лучшая комедия та, которая не задумывалась как комедия Андрей Бебуришвили: Лучшая комедия та, которая не задумывалась как комедия Читать далее 12 сентября 2022
Невозможно узнать: как сейчас выглядят юные актеры из фильмов 90-х, от которых все фанатели Невозможно узнать: как сейчас выглядят юные актеры из фильмов 90-х, от которых все фанатели Читать далее 14 сентября 2022
Тест: угадайте культовую актрису по ее фотографии из молодости Тест: угадайте культовую актрису по ее фотографии из молодости Читать далее 12 сентября 2022
Деньги решают все: Как выглядели 10 популярных актрис в начале карьеры Деньги решают все: Как выглядели 10 популярных актрис в начале карьеры Читать далее 16 сентября 2022
Что посмотреть на выходных: инопланетное вторжение, вампиры и куклы Что посмотреть на выходных: инопланетное вторжение, вампиры и куклы Читать далее 16 сентября 2022
Путешествуем в прошлое: 5 фильмов, которые очень точно повторяют исторические события Путешествуем в прошлое: 5 фильмов, которые очень точно повторяют исторические события Читать далее 13 сентября 2022
7 фильмов, которые научат вас любить себя 7 фильмов, которые научат вас любить себя Читать далее 15 сентября 2022
Related video