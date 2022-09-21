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Киноафиша Новости Съемки нового фильма Вуди Аллена начнутся в следующем месяце

Съемки нового фильма Вуди Аллена начнутся в следующем месяце

21 сентября 2022 16:38
Съемки нового фильма Вуди Аллена начнутся в следующем месяце

Стало известно, кто сыграет ведущие роли.

На днях в прессе появились сообщения об уходе Вуди Аллена из кино, за которыми последовало оперативное опровержение. Вслед за этим издание Variety поделилось сведениями о следующем фильме Аллена, который станет для него пятидесятым в карьере.

Согласно источнику, производственный процесс пока безымянной ленты стартует уже в октябре этого года и пройдет во Франции. Главные роли в картине сыграют местные актеры Валери Лемерсье («Голос любви», «Неувольняемый») и Нильс Шнайдер («Воображаемая любовь», «Банды Парижа»). Лента будет снята полностью на французском языке. Предполагается, что бюджет не превысит $10 млн.

О сюжете информации пока нет, но по духу будущий фильм будет напоминать «Матч поинт» (2005), в котором Аллен пошел на непривычный для него радикальный жанровый эксперимент. Новый фильм характеризуют как «ядовитый романтический триллер с увлекательным и одновременно пугающим драматическим сюжетом».

Из-за скандала, связанного с его приемной дочерью, 86-летний кинематографист больше не снимает в США. Как бы то ни было, Аллен уже привык работать в Европе. Здесь он снял «Матч поинт», «Вики Кристину Барселону», «Полночь в Париже» и «Фестиваль Рифкина».

Фото: Sky
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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