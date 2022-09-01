Томас Джейн спасает молодежь от вампиров в трейлере комедийного хоррора «Убийцы»

В сети появился трейлер комедийного хоррора «Убийцы», сделанного в духе недавней «Дневной смены» от Netflix, только немного скромнее. Ведущие роли в проекте сыграли Томас Джейн («Мгла»), Эбигейл Бреслин («Добро пожаловать в Zомбилэнд») и Малин Акерман («Хранители»).

Как и в тематически схожей ленте с Джейми Фоксом, в центре сюжета нового фильма окажется крутой, но неудачливый истребитель вампиров по имени Эллиот Джонс (Джейн). Главный герой мстит кровопийцам за убийство своей дочки. После долгих лет войны с призраками тьмы он наконец находит их секретное убежище. Чтобы попасть туда, ему приходится воспользоваться помощью группы интернет-знаменитостей, в которую войдут стримерша-тусовщица Джулс (Бреслин), профессиональный геймер Флинн (Кара Хэйуорд) и их окружение. Медийные лица привлекают внимание богатой затворницы Беверли Ректор (Акерман), приглашающей их на вечеринку в свой многомиллионный курортный комплекс — это и есть логово древних вурдалаков, разрабатывающих глобальный замысел по захвату мира.

Также в фильме сыграли Джек Доннелли, Лидия Херст, Эшли Рейс, Гален Ховард, Сойер Шарбино, Эш Ти и Эмми Джеймс. За сценарий и режиссуру отвечает К. Эшер Левин («Александр в реальной жизни»). В разработке сюжета ему помогал Зак Имброньо.

Цифровой рели «Убийц» намечен на 21 октября.