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Киноафиша Новости Томас Джейн спасает молодежь от вампиров в трейлере комедийного хоррора «Убийцы»

Томас Джейн спасает молодежь от вампиров в трейлере комедийного хоррора «Убийцы»

1 сентября 2022 14:17
Томас Джейн спасает молодежь от вампиров в трейлере комедийного хоррора «Убийцы»

Фильм сделан в духе недавней «Дневной смены».

В сети появился трейлер комедийного хоррора «Убийцы», сделанного в духе недавней «Дневной смены» от Netflix, только немного скромнее. Ведущие роли в проекте сыграли Томас Джейн («Мгла»), Эбигейл Бреслин («Добро пожаловать в Zомбилэнд») и Малин Акерман («Хранители»).

Как и в тематически схожей ленте с Джейми Фоксом, в центре сюжета нового фильма окажется крутой, но неудачливый истребитель вампиров по имени Эллиот Джонс (Джейн). Главный герой мстит кровопийцам за убийство своей дочки. После долгих лет войны с призраками тьмы он наконец находит их секретное убежище. Чтобы попасть туда, ему приходится воспользоваться помощью группы интернет-знаменитостей, в которую войдут стримерша-тусовщица Джулс (Бреслин), профессиональный геймер Флинн (Кара Хэйуорд) и их окружение. Медийные лица привлекают внимание богатой затворницы Беверли Ректор (Акерман), приглашающей их на вечеринку в свой многомиллионный курортный комплекс — это и есть логово древних вурдалаков, разрабатывающих глобальный замысел по захвату мира.

Также в фильме сыграли Джек Доннелли, Лидия Херст, Эшли Рейс, Гален Ховард, Сойер Шарбино, Эш Ти и Эмми Джеймс. За сценарий и режиссуру отвечает К. Эшер Левин («Александр в реальной жизни»). В разработке сюжета ему помогал Зак Имброньо.

Цифровой рели «Убийц» намечен на 21 октября.

Фото: The Avenue
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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