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Киноафиша Новости Стартовали съемки сериала «Затаив дыхание» с Александрой Никифоровой

Стартовали съемки сериала «Затаив дыхание» с Александрой Никифоровой

8 сентября 2022 12:35
Стартовали съемки сериала «Затаив дыхание» с Александрой Никифоровой

История о женщине, чей мир начинает рушиться.

В Минске официально стартовали съемки российской многосерийной мелодрамы «Затаив дыхание». Главную роль в сериале исполнит Александра Никифорова («Годунов»).

В центре истории окажется счастливая молодая девушка по имени Настя Лопатина, у которой все в жизни сложилось — у нее есть любящий муж, чудесная дочка, хорошая работа и загородный дом. Единственная серьезная проблема — мама в инвалидном кресле. Но и этот вопрос скоро будет урегулирован, потому что ей должны сделать операцию. В остальном у героини все более чем отлично, однако женщина постоянно находится в состоянии тревоги — Анастасии кажется, что она вот-вот все потеряет, поэтому она никуда не отпускает от себя дочь. Однажды страхи главной героини материализуются, и ее идеальный мир начинает рассыпаться.

Стартовали съемки сериала «Затаив дыхание» с Александрой Никифоровой

Вот как описывает свою героиню ведущая звезда:

«Настя — очень умная девушка, смелая и отважная. Последние восемь лет своей жизни она находится под гнетом лжи, заложником которой стала поневоле. В начале истории мы видим идеальную картинку счастливой семьи, но в этом тихом омуте много чего водится. Мне кажется, что «Затаив дыхание» — очень точное название. Настя живет, сохраняя счастье в глазах, но это дается ей ой как нелегко».

Творческим процессом руководит режиссер Руслан Паушу («Нежные листья, ядовитые корни»), написавший сценарий совместно с Натальей Першиной («Мертвые ласточки»). В остальной актерский состав вошли Вероника Пляшкевич, Александр Пашков, Елизавета Дмитриева, Илья Акинтьев, Ирина Полянская, Олег Каменщиков и Максим Дубовский.

Фото: «Киностудия КИТ»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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