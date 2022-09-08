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Киноафиша Новости Создатели драмы «Недетский дом» инициируют программу в поддержку приемного родительства

Создатели драмы «Недетский дом» инициируют программу в поддержку приемного родительства

8 сентября 2022 12:59
Создатели драмы «Недетский дом» инициируют программу в поддержку приемного родительства

Кинематографисты планируют пожертвовать часть доходов от проката, который стартует на следующей неделе.

15 сентября в российский прокат выходит драма «Недетский дом» с Иваном Охлобыстиным в главной роли. Параллельно с релизом создатели фильма запустят социальную кампанию в поддержку приемного родительства. Новостью на специальном пресс-мероприятии поделилась продюсер проекта Анастасия Акопян, отметившая, что сбор средств организуют в сотрудничестве с благотворительными фондами.

В пользу данной инициативы кинематографисты собираются отдать 10% от доходов с продажи билетов. Акопян подчеркнула, что создателям «Недетского дома» очень важно громко заявить о проблеме и помочь нуждающимся.

Сюжет картины режиссера Михаила Расходникова («Номер один») развернется в одном из детских домов, где появляются новый директор Андрей Маст (Охлобыстин) и воспитанница Инна (Полина Ватага). В попытке навести порядок в государственном учреждении, Маст устанавливает там свои жесткие правила. Обновленный порядок не нравится воспитанникам детдома, поэтому ребята решают пойти против течения и устроить бунт, надеясь таким образом показать, что именно они являются хозяевами учреждения. Инна тоже не разделяет подхода Маста и пытается решить проблему личными методами.

Фото: Russian World Vision
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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