Создатели драмы «Недетский дом» инициируют программу в поддержку приемного родительства

15 сентября в российский прокат выходит драма «Недетский дом» с Иваном Охлобыстиным в главной роли. Параллельно с релизом создатели фильма запустят социальную кампанию в поддержку приемного родительства. Новостью на специальном пресс-мероприятии поделилась продюсер проекта Анастасия Акопян, отметившая, что сбор средств организуют в сотрудничестве с благотворительными фондами.

В пользу данной инициативы кинематографисты собираются отдать 10% от доходов с продажи билетов. Акопян подчеркнула, что создателям «Недетского дома» очень важно громко заявить о проблеме и помочь нуждающимся.

Сюжет картины режиссера Михаила Расходникова («Номер один») развернется в одном из детских домов, где появляются новый директор Андрей Маст (Охлобыстин) и воспитанница Инна (Полина Ватага). В попытке навести порядок в государственном учреждении, Маст устанавливает там свои жесткие правила. Обновленный порядок не нравится воспитанникам детдома, поэтому ребята решают пойти против течения и устроить бунт, надеясь таким образом показать, что именно они являются хозяевами учреждения. Инна тоже не разделяет подхода Маста и пытается решить проблему личными методами.