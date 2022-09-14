Netflix выпустил трейлер триллера «Незнакомец» с Джоэлом Эдгертоном

Потоковый сервис Netflix поделился дебютным трейлером австралийского криминального триллера «Незнакомец», главные роли в котором сыграли Шон Харрис и Джоэл Эдгертон.

В основу фильма режиссера и сценариста Томаса М. Райта («Адское невезение») легла история убийцы-подростка Дэниела Моркомба, за которым охотилась полиция. В картине расскажут о продуманной спецоперации, инициированной для того, чтобы посадить за решетку неуловимого преступника, которого уже восемь лет безуспешно стараются арестовать. Для этого детективам нужно сымитировать деятельность приступной организации. В центре сюжета окажется полицейский под прикрытием Марк (Эдгертон), отправленный сблизиться с загадочным бродягой Генри (Харрис). Вместе они отравляются в дикое путешествие, финал которого непредсказуем.

В «Незнакомце» также сыграли Ивен Лесли, Джада Альбертс, Мэтью Сандерлэнд, Стив Музакис, Флетчер Хамфрис, Майк Фоунандер, Алан Дьюкс и Анни Финстерер.

Мировая премьера ленты с успехом прошла весной в рамках 75-го Каннского кинофестиваля в секции «Особый взгляд». На сайте Rotten Tomatoes рейтинг картины сейчас составляет внушительные 90% положительных отзывов. Локальный кинотеатральный релиз состоится в начале следующего месяца, тогда как на Netflix «Незнакомец» станет доступен с 19 октября.