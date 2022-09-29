В Москве прошел специальный показ фильма «Сердце пармы»

Накануне в Москве прошел показ исторического боевика «Сердце пармы» о любви между русским князем и ведьмой. Картина стала последней работой актера Сергея Пускепалиса, погибшего в ДТП на прошлой неделе.

Фильм «Сердца пармы» основан на одноименном романе писателя Алексея Иванова. Это история о князе Михаиле, владыке пармы, суровой земли, наполненной силой славянских языческих богов. Путешествуя по родным просторам, герой встречает ведьму Тиче. Молодой князь влюбляется в загадочную колдунью. Однако его соратники предостерегают Михаила: эта женщина, владеющая темными силами, может принести ему только смерть. Пускепалис исполнил роль старого воеводы Полюда, который в детстве спас Михаила от смерти и заменил ему отца.

Главные роли в фильме сыграли Александр Кузнецов («Люби их всех»), Евгений Миронов («Господа Головлевы») и Елена Ербакова, для которой эта работа в кино стала дебютной. Режиссером картины выступил автор отечественного хита «Движение вверх» Антон Мегердичев.

Показ картины прошел в главном зале кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате. Во время мероприятия трагически ушедшего Пускепалиса почтили не только минутой молчания, но и специальным памятным видеороликом.

«Сердце пармы» выйдет в прокат 6 октября.