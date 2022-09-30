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Киноафиша Новости Кевин Костнер становится губернатором Монтаны в трейлере пятого сезона «Йеллоустоуна»

Кевин Костнер становится губернатором Монтаны в трейлере пятого сезона «Йеллоустоуна»

30 сентября 2022 11:23
Кевин Костнер становится губернатором Монтаны в трейлере пятого сезона «Йеллоустоуна»

Правление Костнера далеко не всем придется по душе.

Студия Paramount опубликовала трейлер пятого сезона популярного многосерийного вестерна «Йеллоустоун».

Ролик начинается с вступления главного героя Джона Даттона в должность губернатора Монтаны. Он клянется защищать штат от всех врагов, внешних или внутренних. В четвертом сезоне Джон стал кандидатом в губернаторы назло своему приемному сыны Джейми, который также баллотировался на эту должность, но затем внезапно выиграл выборы. Первым своим указом он увольняет всех, кто ранее работал в администрации. Затем он назначает свою дочь Бет новым начальником своего штаба. Однако дерзкие действия нового главы Монтаны провоцируют старых врагов семьи Даттон на сговор против него.

К главной роли в сериале вернется Кевин Костнер. В актерском составе также задействованы Люк Граймс, Келли Райлли и Уэс Бентли. Шоураннером выступает Тейлор Шеридан, автор идеи и главный сценарист «Йеллоустоуна».

С момента своей премьеры в 2018 году сериал продолжает быть одним из главных хитов стриминговой платформы Paramount+. Также в прошлом году студия выпустила первый спин-офф «Йеллоустоуна» под названием «1883» с Сэмом Эллиоттом, Фейт Хилл и Тимом Макгроу в главных ролях. Приквел посвящен первому поколению Даттонов, построившему их семейное ранчо.

Премьера пятого сезона «Йеллоустоуна» состоится 13 ноября.

Фото: Paramount+
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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