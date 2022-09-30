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Киноафиша Новости В новом трейлере «Ходячих мертвецов» показали, чего ждать от финальных серий

В новом трейлере «Ходячих мертвецов» показали, чего ждать от финальных серий

30 сентября 2022 12:39
В новом трейлере «Ходячих мертвецов» показали, чего ждать от финальных серий

Продолжение сериала зрители смогут увидеть уже на этой неделе.

Телеканал AMC выпустил трейлер последних эпизодов «Ходячих мертвецов».

В финале шоу выжившие вступят в последнюю битву за будущее Содружества. Ролик отличается весьма мрачной атмосферой. В нем показана трагическая сцена сражения против огромной армии зомби. Закадровый голос говорит: «Люди всегда запоминают только последний ваш поступок». Затем показывают Юджина, которого, судя по всему, судят за какое-то преступление, Юмико, ставшую прокурором Содружества, и Мерсера, все так же занимающегося грабежом. Короткий кадр с Юджином на заседании суда также является отсылкой к предыдущему трейлеру 11-го сезона «Ходячих мертвецов», в котором он был показан сидящим в тюрьме.

Финальный сезон «Ходячих мертвецов» был разделен создателями на три части по восемь серий. Премьера первых двух из них уже состоялась ранее в этом и прошлом году. По сюжету, из-за нехватки продовольствия банда Жнецов начала бродить по общинам и убивать жителей ради еды. Во время одного из рейдов они нападают на Мэгги и ее людей. Героиня решает отмстить банде и собирает команду, чтобы вернуть еду и избавиться от Жнецов.

Трансляция последних серий 11-го сезона «Ходячих мертвецов» начнется на канале AMC 2 октября.

Фото: AMC
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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