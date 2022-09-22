Семья исследователей спасает вселенную в трейлере фэнтезийного мультфильма «Странный мир»
Новый проект создателя «Города героев» посвящен непростым отношениям внутри семейки путешественников.
Компания Disney опубликовала первый трейлер анимационного фильма «Странный мир». Ранее этот ролик уже был показан посетителям фестиваля D23 Expo, а с сегодняшнего дня его могут посмотреть все желающие.
В центре сюжета — семья Клейд, легендарные исследователи неизведанных и опасных земель. После того, как отец семейства Джагер Клейд таинственно пропадает без вести, его сын Серчер Клейд решает отправиться в путешествие, чтобы отыскать его и попутно спасти мир от нависшей над ним опасности. В первой части трейлера показана тихая семейная жизнь Серчера с его женой Меридиан и их сыном Итаном. Но вскоре эту идиллию прерывает авантюристка Каллисто Мал, которая приходит к порогу дома Клейдов и попросит их о помощи в опасной экспедиции.
Главных героев мультфильма озвучили Деннис Куэйд, Джейк Джилленхол, Гэбриэл Юнион и Джабук Янг-Уайт.
Срежиссировал «Странный мир» ветеран студии Disney Дон Холл, лауреат премии «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм» за работу над «Городом героев». Также Холл поработал над мультфильмами «Моана» и «Райя и последний дракон». Сценарий приключенческого фильма написал знаменитый драматург Куи Нгюэн.
Мировая премьера «Странного мира» состоится 23 ноября 2022 года.