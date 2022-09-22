Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не говори никому" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Семья исследователей спасает вселенную в трейлере фэнтезийного мультфильма «Странный мир»

Семья исследователей спасает вселенную в трейлере фэнтезийного мультфильма «Странный мир»

22 сентября 2022 10:04
Семья исследователей спасает вселенную в трейлере фэнтезийного мультфильма «Странный мир»

Новый проект создателя «Города героев» посвящен непростым отношениям внутри семейки путешественников.

Компания Disney опубликовала первый трейлер анимационного фильма «Странный мир». Ранее этот ролик уже был показан посетителям фестиваля D23 Expo, а с сегодняшнего дня его могут посмотреть все желающие.

В центре сюжета — семья Клейд, легендарные исследователи неизведанных и опасных земель. После того, как отец семейства Джагер Клейд таинственно пропадает без вести, его сын Серчер Клейд решает отправиться в путешествие, чтобы отыскать его и попутно спасти мир от нависшей над ним опасности. В первой части трейлера показана тихая семейная жизнь Серчера с его женой Меридиан и их сыном Итаном. Но вскоре эту идиллию прерывает авантюристка Каллисто Мал, которая приходит к порогу дома Клейдов и попросит их о помощи в опасной экспедиции.

Главных героев мультфильма озвучили Деннис Куэйд, Джейк Джилленхол, Гэбриэл Юнион и Джабук Янг-Уайт.

Срежиссировал «Странный мир» ветеран студии Disney Дон Холл, лауреат премии «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм» за работу над «Городом героев». Также Холл поработал над мультфильмами «Моана» и «Райя и последний дракон». Сценарий приключенческого фильма написал знаменитый драматург Куи Нгюэн.

Мировая премьера «Странного мира» состоится 23 ноября 2022 года.

Фото: Disney
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Ожерелье и запретные связи: 7 деталей из «Дом Дракона», о которых вы не знали Ожерелье и запретные связи: 7 деталей из «Дом Дракона», о которых вы не знали Читать далее 21 сентября 2022
Не только анимация: 7 диснеевских фильмов для просмотра в кругу семьи Не только анимация: 7 диснеевских фильмов для просмотра в кругу семьи Читать далее 19 сентября 2022
Страшное дело: как сейчас выглядят 5 актрис, которые решили побороться со старостью Страшное дело: как сейчас выглядят 5 актрис, которые решили побороться со старостью Читать далее 21 сентября 2022
От Marvel до СССР: 11 самых дорогих фильмов в истории кино От Marvel до СССР: 11 самых дорогих фильмов в истории кино Читать далее 22 сентября 2022
«Ева, рожай!»: как снимали новый проект от START «Ева, рожай!»: как снимали новый проект от START Читать далее 20 сентября 2022
Роковая блондинка: 5 появлений Мэрилин Монро в современном кино Роковая блондинка: 5 появлений Мэрилин Монро в современном кино Читать далее 23 сентября 2022
Чай, пожалуйста: 12 комедийных сериалов для любителей британского юмора Чай, пожалуйста: 12 комедийных сериалов для любителей британского юмора Читать далее 22 сентября 2022
«Это было потрясающее время»: интервью с актрисой Виталией Корниенко «Это было потрясающее время»: интервью с актрисой Виталией Корниенко Читать далее 21 сентября 2022
7 фильмов, похожих на «Однажды в Голливуде» 7 фильмов, похожих на «Однажды в Голливуде» Читать далее 20 сентября 2022
Тест: какая ты фея из сериала «Судьба: Сага Винкс»? Тест: какая ты фея из сериала «Судьба: Сага Винкс»? Читать далее 20 сентября 2022
Related video