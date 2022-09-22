Семья исследователей спасает вселенную в трейлере фэнтезийного мультфильма «Странный мир»

Компания Disney опубликовала первый трейлер анимационного фильма «Странный мир». Ранее этот ролик уже был показан посетителям фестиваля D23 Expo, а с сегодняшнего дня его могут посмотреть все желающие.

В центре сюжета — семья Клейд, легендарные исследователи неизведанных и опасных земель. После того, как отец семейства Джагер Клейд таинственно пропадает без вести, его сын Серчер Клейд решает отправиться в путешествие, чтобы отыскать его и попутно спасти мир от нависшей над ним опасности. В первой части трейлера показана тихая семейная жизнь Серчера с его женой Меридиан и их сыном Итаном. Но вскоре эту идиллию прерывает авантюристка Каллисто Мал, которая приходит к порогу дома Клейдов и попросит их о помощи в опасной экспедиции.

Главных героев мультфильма озвучили Деннис Куэйд, Джейк Джилленхол, Гэбриэл Юнион и Джабук Янг-Уайт.

Срежиссировал «Странный мир» ветеран студии Disney Дон Холл, лауреат премии «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм» за работу над «Городом героев». Также Холл поработал над мультфильмами «Моана» и «Райя и последний дракон». Сценарий приключенческого фильма написал знаменитый драматург Куи Нгюэн.

Мировая премьера «Странного мира» состоится 23 ноября 2022 года.