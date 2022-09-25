Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Эра выживания" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Стало известно, когда выйдут третий сезон «Ведьмака» и спин-офф «Ведьмак: Происхождение»

Стало известно, когда выйдут третий сезон «Ведьмака» и спин-офф «Ведьмак: Происхождение»

25 сентября 2022 00:41
Стало известно, когда выйдут третий сезон «Ведьмака» и спин-офф «Ведьмак: Происхождение»

Также Netflix выпустил официальные постеры.

В ходе онлайн-мероприятия TUDUM стриминговый сервис Netflix огласил время релиза третьего сезона «Ведьмака» и точную дату премьеры его спин-оффа с подзаголовком «Происхождение». Оригинальное темное фэнтези с Генри Кавиллом вернется на малые экраны летом следующего года, а четырехсерийная предыстория выйдет 25 декабря 2022 года. В качестве бонуса Netflix презентовал официальные плакаты сериалов.

Стало известно, когда выйдут третий сезон «Ведьмака» и спин-офф «Ведьмак: Происхождение»

В следующем сезоне экранизации саги Анджея Сапковского акцент будет сделан на взаимоотношениях Геральта (Кавилл) с принцессой Цири (Фрейя Аллан) и чародейкой Йеннифэр (Аня Чалотра). Кроме того, легендарному убийце монстров предстоит столкнуться с множеством новых и уже хорошо знакомых лиц — в их числе глава партизанской армии Нильфгаарда Галлатин (Робби Амелл), талантливая охотница Мильва (Чжан Мэнъэр) и маг-самоучка Риенс (Сэм Вулф).

Стало известно, когда выйдут третий сезон «Ведьмака» и спин-офф «Ведьмак: Происхождение»

В приквеле же поведают об эпических событиях 1200-летней давности, когда произошел магический катаклизм, известный как Сопряжение Сфер. Из-за этого сместились границы миров, что привело к появлению на территории Континента множеств мультикультурных обитателей. Сюжет «Ведьмака: Происхождение» выстроен вокруг совместного приключения кочевой эльфийки Скиан (Мишель Йео), потерявшего семью бойца Фьялла (Лоуренс О’Фуаран) и странствующей воительницы Эйли (Софиа Браун).

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Роковая блондинка: 5 появлений Мэрилин Монро в современном кино Роковая блондинка: 5 появлений Мэрилин Монро в современном кино Читать далее 23 сентября 2022
Страшное дело: как сейчас выглядят 5 актрис, которые решили побороться со старостью Страшное дело: как сейчас выглядят 5 актрис, которые решили побороться со старостью Читать далее 21 сентября 2022
От Marvel до СССР: 11 самых дорогих фильмов в истории кино От Marvel до СССР: 11 самых дорогих фильмов в истории кино Читать далее 22 сентября 2022
Что посмотреть на выходных: «Звездные войны», историю жуткого маньяка и необычный ромком Что посмотреть на выходных: «Звездные войны», историю жуткого маньяка и необычный ромком Читать далее 23 сентября 2022
Родственников не узнать: Как сейчас выглядят актеры из «Американской семейки» Родственников не узнать: Как сейчас выглядят актеры из «Американской семейки» Читать далее 24 сентября 2022
Чай, пожалуйста: 12 комедийных сериалов для любителей британского юмора Чай, пожалуйста: 12 комедийных сериалов для любителей британского юмора Читать далее 22 сентября 2022
«Это было потрясающее время»: интервью с актрисой Виталией Корниенко «Это было потрясающее время»: интервью с актрисой Виталией Корниенко Читать далее 21 сентября 2022
Ожерелье и запретные связи: 7 деталей из «Дом Дракона», о которых вы не знали Ожерелье и запретные связи: 7 деталей из «Дом Дракона», о которых вы не знали Читать далее 21 сентября 2022
Дети Голливуда: Как выглядят сыновья актеров, которые покорили весь мир Дети Голливуда: Как выглядят сыновья актеров, которые покорили весь мир Читать далее 25 сентября 2022
Тест: только истинный киноман узнает 10 из 10 великих режиссеров в лицо Тест: только истинный киноман узнает 10 из 10 великих режиссеров в лицо Читать далее 24 сентября 2022
Related video