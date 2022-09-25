Стало известно, когда выйдут третий сезон «Ведьмака» и спин-офф «Ведьмак: Происхождение»

В ходе онлайн-мероприятия TUDUM стриминговый сервис Netflix огласил время релиза третьего сезона «Ведьмака» и точную дату премьеры его спин-оффа с подзаголовком «Происхождение». Оригинальное темное фэнтези с Генри Кавиллом вернется на малые экраны летом следующего года, а четырехсерийная предыстория выйдет 25 декабря 2022 года. В качестве бонуса Netflix презентовал официальные плакаты сериалов.

В следующем сезоне экранизации саги Анджея Сапковского акцент будет сделан на взаимоотношениях Геральта (Кавилл) с принцессой Цири (Фрейя Аллан) и чародейкой Йеннифэр (Аня Чалотра). Кроме того, легендарному убийце монстров предстоит столкнуться с множеством новых и уже хорошо знакомых лиц — в их числе глава партизанской армии Нильфгаарда Галлатин (Робби Амелл), талантливая охотница Мильва (Чжан Мэнъэр) и маг-самоучка Риенс (Сэм Вулф).

В приквеле же поведают об эпических событиях 1200-летней давности, когда произошел магический катаклизм, известный как Сопряжение Сфер. Из-за этого сместились границы миров, что привело к появлению на территории Континента множеств мультикультурных обитателей. Сюжет «Ведьмака: Происхождение» выстроен вокруг совместного приключения кочевой эльфийки Скиан (Мишель Йео), потерявшего семью бойца Фьялла (Лоуренс О’Фуаран) и странствующей воительницы Эйли (Софиа Браун).