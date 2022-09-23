Кейтлин Дивер пытается помешать роману Ромео и Джульетты в трейлере комедии «Розалин»

Стриминговый сервис Hulu представил трейлер фильма «Розалин», комедийной версии классической истории о Ромео и Джульетте.

Фильм повествует о Розалин, бывшей девушке Ромео. Она думала, что наследник дома Монтекки действительно влюблен в нее и впереди их пару ждет долгая беззаботная жизнь. Однако однажды юноша повстречал двоюродную сестру Розалин Джульетту и сразу же убежал к ней. Брошенная девушка оказывается разбита такой изменой. Она решает, что должна уберечь свою родственницу от бывшего парня-обольстителя и попытаться сделать все возможное, чтобы разрушить их отношения.

Фильм основан на романе Ребекки Серл «Когда ты был моим». Розалин не является совершенно новым героем, она также упоминается в оригинальном произведении Шекспира. В отличие от фильма, в пьесе именно Ромео переживает из-за безответной любви Розалин, пока не встречает Джульетту. Действие развернется в каноничных декорациях Италии XVI века, но речь персонажей, саундтрек и логика действия будут современными.

Главные роли в фильме исполнили Кейтлин Дивер («Красивый мальчик»), Кайл Аллен («Всю мою жизнь») и Изабела Мерсед («Дора и Затерянный город»). Режиссером выступила Карен Мэйн, автор фильма «Да. боже, да» с Наталией Дейер. Производством фильма занимается 20th Century Studios.

«Розалин» выйдет эксклюзивно на Hulu 14 октября этого года.