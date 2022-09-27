В Хорватии подходят к концу съемки шпионского триллера с Марком Уолбергом и Холли Берри

В Хорватии близится к завершению съемочный процесс масштабного шпионского триллера с Марком Уолбергом и Холли Берри «Наш человек из Джерси». Об этом сообщает издание Variety, ссылаясь на информацию онлайн-агентства Film New Europe. Работа над фильмом активно продвигается с весны. Основная часть съемок прошла в Лондоне. Предполагается, что последние сцены будут отсняты в Словении в начале октября.

В центре сюжета окажется обыкновенный строитель из Джерси по имени Майк (Уолберг), неожиданно втянутый в бурлящий мир международного шпионажа. Спокойной жизни работяги приходит конец, когда он пересекается с бывшей школьной знакомой Роксаной (Берри). Женщина является тайным агентом и вербует его в ряды оперативников. Их задача — выполнить сверхсекретную и невероятно важную разведывательную миссию США с непомерно высокими ставками.

Также в актерском составе задействованы Дж.К. Симмонс («Одержимость»), Адевале Акинойе-Агбаже («Отряд самоубийц»), Джессика Де Гау («Секреты, которые она хранит»), Элис Ли («Бриттани бежит марафон») и Джеки Эрл Хейли («Хранители»). Режиссером выступает британец Джулиан Фарино («Дитя во времени», «Долг/стыд»). Оригинальный сценарий написал Дэвид Гуггенхайм («Код доступа «Кейптаун»).

«Наш человек из Джерси» выйдет на сервисе Netflix. Точная дата пока не анонсирована.