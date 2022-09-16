Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вместе веселее" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости В фильме «Вилли Вонка» у Тимоти Шаламе будет семь музыкальных номеров

В фильме «Вилли Вонка» у Тимоти Шаламе будет семь музыкальных номеров

16 сентября 2022 15:44
В фильме «Вилли Вонка» у Тимоти Шаламе будет семь музыкальных номеров

Актер рассказал, что ожидать от ленты.

Тимоти Шаламе стал лицом октябрьского номера британского журнала Vogue, в котором дал эксклюзивное интервью. Помимо прочего, актер немного рассказал о своем предстоящем мюзикле «Вилли Вонка», в котором он исполнил заглавную роль. Когда в сеть попали фотографии со съемок, на этой почве возникло множество мемов разного характера, но Шаламе уверяет, что с фильмом про эксцентричного кондитера все хорошо. По словам звезды, зрителей ждет по-настоящему искреннее детское кино, где у него будет целых семь музыкальных номеров:

«У меня будет семь номеров. Вы знаете, что действительно забавно, так это то, что вся эта ситуация вокруг очень сильно вводит в заблуждение. На самом деле фильм по-настоящему искренний и очень радостный».

Действие семейного фэнтези Warner Bros. развернется в XIX веке в разгар английской промышленной революции. Отправной точкой сюжета станет знакомство будущего владельца шоколадной фабрики с эпатажным народом умпа-лумпа.

В ленте режиссера Пола Кинга (дилогия «Приключения Паддингтона») также задействованы Оливия Колман, Салли Хокинс, Кигэн-Майкл Ки, Том Дэвис, Роуэн Эткинсон, Кобна Холдбрук-Смит, Рич Фулчер, Элли Уайт, Наташа Ротуэлл, Мэтью Бэйнтон, Джим Картер, Ракхи Тхакрар и соавтор сценария Саймон Фарнэби.

«Вилли Вонка» выйдет в прокат 15 декабря 2023 года.

Фото: Warner Bros.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Недетские истории: 10 глубоких мыслей из мультфильмов, которые мы осознали только когда выросли Недетские истории: 10 глубоких мыслей из мультфильмов, которые мы осознали только когда выросли Читать далее 12 сентября 2022
7 фильмов, которые научат вас любить себя 7 фильмов, которые научат вас любить себя Читать далее 15 сентября 2022
Андрей Бебуришвили: Лучшая комедия та, которая не задумывалась как комедия Андрей Бебуришвили: Лучшая комедия та, которая не задумывалась как комедия Читать далее 12 сентября 2022
Что посмотреть на выходных: инопланетное вторжение, вампиры и куклы Что посмотреть на выходных: инопланетное вторжение, вампиры и куклы Читать далее 16 сентября 2022
Тест: ответь на 5 вопросов и узнай какую комедию тебе стоит пересмотреть Тест: ответь на 5 вопросов и узнай какую комедию тебе стоит пересмотреть Читать далее 15 сентября 2022
Деньги решают все: Как выглядели 10 популярных актрис в начале карьеры Деньги решают все: Как выглядели 10 популярных актрис в начале карьеры Читать далее 16 сентября 2022
Невозможно узнать: как сейчас выглядят юные актеры из фильмов 90-х, от которых все фанатели Невозможно узнать: как сейчас выглядят юные актеры из фильмов 90-х, от которых все фанатели Читать далее 14 сентября 2022
Тест: угадайте культовую актрису по ее фотографии из молодости Тест: угадайте культовую актрису по ее фотографии из молодости Читать далее 12 сентября 2022
Возвращение в Вестерос: где и как снимали «Дом дракона» Возвращение в Вестерос: где и как снимали «Дом дракона» Читать далее 14 сентября 2022
Путешествуем в прошлое: 5 фильмов, которые очень точно повторяют исторические события Путешествуем в прошлое: 5 фильмов, которые очень точно повторяют исторические события Читать далее 13 сентября 2022
Related video