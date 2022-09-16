В фильме «Вилли Вонка» у Тимоти Шаламе будет семь музыкальных номеров

Тимоти Шаламе стал лицом октябрьского номера британского журнала Vogue, в котором дал эксклюзивное интервью. Помимо прочего, актер немного рассказал о своем предстоящем мюзикле «Вилли Вонка», в котором он исполнил заглавную роль. Когда в сеть попали фотографии со съемок, на этой почве возникло множество мемов разного характера, но Шаламе уверяет, что с фильмом про эксцентричного кондитера все хорошо. По словам звезды, зрителей ждет по-настоящему искреннее детское кино, где у него будет целых семь музыкальных номеров:

«У меня будет семь номеров. Вы знаете, что действительно забавно, так это то, что вся эта ситуация вокруг очень сильно вводит в заблуждение. На самом деле фильм по-настоящему искренний и очень радостный».

Действие семейного фэнтези Warner Bros. развернется в XIX веке в разгар английской промышленной революции. Отправной точкой сюжета станет знакомство будущего владельца шоколадной фабрики с эпатажным народом умпа-лумпа.

В ленте режиссера Пола Кинга (дилогия «Приключения Паддингтона») также задействованы Оливия Колман, Салли Хокинс, Кигэн-Майкл Ки, Том Дэвис, Роуэн Эткинсон, Кобна Холдбрук-Смит, Рич Фулчер, Элли Уайт, Наташа Ротуэлл, Мэтью Бэйнтон, Джим Картер, Ракхи Тхакрар и соавтор сценария Саймон Фарнэби.

«Вилли Вонка» выйдет в прокат 15 декабря 2023 года.