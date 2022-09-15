Тест: ответь на 5 вопросов и узнай какую комедию тебе стоит пересмотреть

Каждый человек в разные периоды своей жизни переживает разные состояния: кто-то впадает в уныние, депрессию и хандру, кто-то отправляется в романтические приключения, а кому-то необходимо на время спрятаться под теплым одеялом и отдохнуть от социальной жизни. Ответьте на пять вопросов, и мы подберем комедию, которую просто необходимо пересмотреть прямо сейчас для балансировки душевного состояния.