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Киноафиша Новости Отчаянная Эмили Блант ищет возмездия в трейлере многосерийного вестерна «Англичанка»

Отчаянная Эмили Блант ищет возмездия в трейлере многосерийного вестерна «Англичанка»

1 сентября 2022 23:20
Отчаянная Эмили Блант ищет возмездия в трейлере многосерийного вестерна «Англичанка»

Героиня Блант превратится из британской аристократки в бесстрашную женщину, владеющую огнестрельным оружием.

Телеканал BBC поделился первым официальным трейлером многосерийного вестерна «Англичанка», в котором Эмили Блант сыграла отчаянную британскую аристократку, оказавшуюся на Диком Западе, чтобы отомстить за смерть своего ребенка. Также стало известно, что в Великобритании сериал стартует 11 ноября на смотровых платформах BBC Two и BBC iPlayer, а релиз в США состоится на видеосервисе Amazon Prime Video.

Действие остросюжетного мини-сериала развернется в Америке 1890-х годов. В центре сюжета — богатая дама из высшего общества Корнелия Лок (Блант) и отважный кавалерийский разведчик из индейского племени пауни Эли Уипп (Чэск Спенсер). Лок заручается помощью Уиппа, чтобы добраться до Вайоминга, где она хочет наказать убийцу своего сына. Путь героев будет опасен и полон разнообразных препятствий, однако со временем герои придут к пониманию, что у них гораздо больше общего, чем предполагалось.

Вместе со звездой «Мэри Поппинс возвращается» в исполнительском ансамбле проекта режиссера-сценариста Хьюго Блика («Благородная женщина») задействованы Киран Хайндс («Белфаст»), Тоби Джонс («Кошачьи миры Луиса Уэйна»), Том Хьюз («Бесконечность»), Стивен Ри («Жестокая игра»), Валери Пахнер («King’s Man: Начало») и Рейф Сполл («Не с первой попытки»).

Фото: BBC/Amazon Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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