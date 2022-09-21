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Киноафиша Новости Юрий Чурсин: лучшие роли в карьере актера

Юрий Чурсин: лучшие роли в карьере актера

21 сентября 2022 15:28
Юрий Чурсин: лучшие роли в карьере актера

С завтрашнего дня исполнителя можно будет увидеть в переосмыслении «Красной Шапочки».

В этом месяце у Юрия Чурсина выходит два крупных проекта: приключенческое фэнтези «Красная Шапочка» (22 сентября) и масштабный сериал KION «Союз спасения. Время гнева» (28 сентября). В этой связи вспоминаем лучше роли актера.

«Этерна: Часть первая» (2022)

Полуторачасовой пролог будущего многосерийного фэнтези по литературной серии «Отблески Этерны» Веры Камши. События имеют место на планете Кэртиана на пороге Излома Эпох в государстве Талиг. В центре истории — глобальный конфликт, разворачивающися вокруг принца и сына бунтовщика, ведущих борьбу за свое место в этом враждебном мире. Чурсин сыграл герцога Рокэ Алву.

«Содержанки» (2020 — 2021)

Сериал о женщинах, которые пытаются найти себя в мире больших денег, а также о том, какую цену им за это приходится заплатить. Чурсин сыграл Филлипа Краснова, сутенера и профессионального шантажиста.

«Гости» (2019)

Мелодраматический хоррор об умении отпускать прошлое. Главная героиня — юная Катерина, которая знакомится с веселой компанией приезжих ребят. У новых друзей есть одно специфическое развлечение: они любят устраивать вечеринки в чужих пустующих домах. Так персонажи оказываются в заброшенном спиритическом салоне, а в самый разгар веселья главная героиня видит нечто шокирующее. Перед глазами Кати появляется таинственный хозяин дома, находящийся во власти потусторонних сил. Чурсин сыграл главную мужскую роль.

«Три мушкетера» (2013)

Очередная экранизация классического произведения Александра Дюма о молодом гасконце Д’Артаньяне и его верных друзьях: Атосе, Портосе и Арамисе. Главные герои оказываются втянуты в круговорот политических интриг королевского двора Людовика XIII. Чурсин воплотил Атоса.

«Изображая жертву» (2006)

В этом фильме Кирилла Серебренникова молодой Чурсин сыграл парня по имени Валя, который сразу после университета ради заработка устраивается в милицию. Там он изображает жертв преступлений во время следственных экспериментов. Для Чурсина роль стала прорывной.

Фото: Первый канал
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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