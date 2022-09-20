Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Время между нами" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости О чем сериал «Химера» с Александром Кузнецовым?

О чем сериал «Химера» с Александром Кузнецовым?

20 сентября 2022 14:33
О чем сериал «Химера» с Александром Кузнецовым?

Проект представляет собой криминальную сагу в духе «Во все тяжкие».

На прошлой неделе в онлайн-кинотеатре «Иви» состоялась премьера многосерийной криминальной драмы «Химера» с Александром Кузнецовым в главной роли. Рассказываем подробнее об этом сериале, который позиционируется как главная осенняя новинка сервиса.

Сюжет

В основу отечественной телевизионной саги, концептуально напоминающей культовое шоу «Во все тяжкие», легли разнообразные журналистские расследования, посвященные российскому даркнету. В центре повествования окажется безработный айтишник из Питера по имени Дима, превративший торговлю наркотиками в высокотехнологичную индустриальную отрасль. Будучи безвыходной жизненной ситуации, ему приходится ради благородной цели переступить грань закона. Очень быстро молодой гений достигает впечатляющих успехов, тем самым переходя дорогу многим опасным людям. В процессе своего восхождения наверх протагонист наживет себе врагов в лице наркодилеров и наркополиции, ставя под удар не только себя, но и близких. По этой причине ему приходится еще глубже погружаться в преступный мир.

Творческая команда

Создателями проекта выступают режиссер Душан Глигоров («Хрустальный», «Выжить после») и сценарист Олег Маловичко («Нулевой пациент», «Мажор. Фильм»). Вместе с Кузнецовым в сериале сыграли Лукерья Ильяшенко, Кристина Кучеренко, Эльдар Калимулин, Егор Корешков, Андрей Смирнов, Василий Михайлов, Ангелина Загребина, Игорь Миркурбанов и Вадим Норштейн. «Химера» — первый совместный проект онлайн-кинотеатра «Иви» и продюсерской компании «Среда».

Фото: Иви
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
«Ева, рожай!»: как снимали новый проект от START «Ева, рожай!»: как снимали новый проект от START Читать далее 20 сентября 2022
Тест: какая ты фея из сериала «Судьба: Сага Винкс»? Тест: какая ты фея из сериала «Судьба: Сага Винкс»? Читать далее 20 сентября 2022
7 фильмов, которые научат вас любить себя 7 фильмов, которые научат вас любить себя Читать далее 15 сентября 2022
7 фильмов, похожих на «Однажды в Голливуде» 7 фильмов, похожих на «Однажды в Голливуде» Читать далее 20 сентября 2022
Что посмотреть на выходных: инопланетное вторжение, вампиры и куклы Что посмотреть на выходных: инопланетное вторжение, вампиры и куклы Читать далее 16 сентября 2022
Спорим, вы не заметили: 10 глупых ляпов в новых популярных фильмах Спорим, вы не заметили: 10 глупых ляпов в новых популярных фильмах Читать далее 18 сентября 2022
Страшное дело: как сейчас выглядят 5 актрис, которые решили побороться со старостью Страшное дело: как сейчас выглядят 5 актрис, которые решили побороться со старостью Читать далее 21 сентября 2022
Не для слабонервных: 5 фильмов, которые могут травмировать психику Не для слабонервных: 5 фильмов, которые могут травмировать психику Читать далее 17 сентября 2022
Деньги решают все: Как выглядели 10 популярных актрис в начале карьеры Деньги решают все: Как выглядели 10 популярных актрис в начале карьеры Читать далее 16 сентября 2022
Не только анимация: 7 диснеевских фильмов для просмотра в кругу семьи Не только анимация: 7 диснеевских фильмов для просмотра в кругу семьи Читать далее 19 сентября 2022
Related video