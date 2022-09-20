О чем сериал «Химера» с Александром Кузнецовым?

На прошлой неделе в онлайн-кинотеатре «Иви» состоялась премьера многосерийной криминальной драмы «Химера» с Александром Кузнецовым в главной роли. Рассказываем подробнее об этом сериале, который позиционируется как главная осенняя новинка сервиса.

Сюжет

В основу отечественной телевизионной саги, концептуально напоминающей культовое шоу «Во все тяжкие», легли разнообразные журналистские расследования, посвященные российскому даркнету. В центре повествования окажется безработный айтишник из Питера по имени Дима, превративший торговлю наркотиками в высокотехнологичную индустриальную отрасль. Будучи безвыходной жизненной ситуации, ему приходится ради благородной цели переступить грань закона. Очень быстро молодой гений достигает впечатляющих успехов, тем самым переходя дорогу многим опасным людям. В процессе своего восхождения наверх протагонист наживет себе врагов в лице наркодилеров и наркополиции, ставя под удар не только себя, но и близких. По этой причине ему приходится еще глубже погружаться в преступный мир.

Творческая команда

Создателями проекта выступают режиссер Душан Глигоров («Хрустальный», «Выжить после») и сценарист Олег Маловичко («Нулевой пациент», «Мажор. Фильм»). Вместе с Кузнецовым в сериале сыграли Лукерья Ильяшенко, Кристина Кучеренко, Эльдар Калимулин, Егор Корешков, Андрей Смирнов, Василий Михайлов, Ангелина Загребина, Игорь Миркурбанов и Вадим Норштейн. «Химера» — первый совместный проект онлайн-кинотеатра «Иви» и продюсерской компании «Среда».