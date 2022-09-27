«Кино Экспо 2022»: презентации «Централ Партнершип», «Экспонента» и «Наше кино»

С 26 по 28 сентября в Петербурге проходит одна из крупнейших индустриальных выставок страны. В рамках форума главные российские кинопрокатные компании презентуют свои проекты и показывают, как будет выглядеть новая кинотеатральная реальность. Рассказываем, что удалось узнать на первом дне «Кино Экспо 2022».

«Централ Партнершип»

Презентация началась со слов надежды на поддержку индустрии и кинотеатров. Прокатчик же попытался поддержать их релизами и представил крупные премьеры, которые должны вернуть зрителей. Первым фильмом стала одна из самых ожидаемых премьер этого года — «Сердце пармы». Это масштабная экранизация одноименной книги Алексея Иванова. У картины уже началась рекламная кампания, сопоставимая с крупными новогодними релизами. Показали новый трейлер, подтверждающий амбиции и размах проекта. На больших экранах «Сердце Пармы» окажется 6 октября. Пару слов досталось и ближайшей премьере «Далекие близкие». Комедийное роуд-муви выходит уже 29 сентября.

Сердце Пармы

Дальше «ЦПШ» представили несколько крупных зарубежных премьер. «Средневековье» — еще одна большая историческая картина, рассказывающая о биографии Яна Жижки. Зрителя ждет масштабные сражения и звездный актерский состав: Бен Фостер, Софи Лоу, Майкл Кейн, Тиль Швайгер и Мэттью Гуд . Фильм выйдет в кинотеатрах 20 октября. Следующей крупной премьерой станет корейский триллер «Чрезвычайная ситуация», премьера которого состоялась на Каннском фестивале 2021 года. По сюжету, пассажиры самолета оказываются захвачены террористом, распылившим в салоне неизвестный вирус. В проекте приняли участие современные звезды корейского кино: Сон Кан-хо, Ким Нам-гиль и Ли Бен-хон.

Средневековье

Историческая тематика, кажется, одной из основных в пакете «ЦПШ». «Петр I: Последний царь и первый император» расскажет о становление будущего императора, который решил построить первый русский флот. Он выйдет в прокат уже 3 ноября. Вновь рассказали о фильме «По-мужски». Главную в нем роль исполнил Антон Лапенко, предстающий в непривычном для зрителя драматическом образе. Его герою придется дать отпор гопникам, начавшим изводить из семью. Картина выйдет на больших экранах уже 10 ноября.

По-мужски

Следующим блоком стали продюсерские проекты компании братьев Андреасян. Первый из них — экспериментальный фильм «Слон». По сюжету, главный герой в исполнении Павла Прилучного пытается успеть отвезти деньги в больницу, чтобы начать срочную операцию для своего ребенка. «Слон» можно назвать бенефисом актера. По задумке, он напоминает «Лок», где все действие ограничивалось салоном машины. За ним подтвердили новую дату долгостроя «МЫ», снятого по одноименной книге Евгения Замятина. Финальный трейлер сосредоточился на большом количестве экшена и масштабных сражениях. Кажется, от оригинальной истории взяли лишь имена героев и концепцию строительства «Интеграла», а нас ждет эпичный боевик в антураже антиутопии. Фильм выйдет в прокат 1 декабря. Следующая картина — «На ощупь» (старое название — «Охотник»). Главная роль досталась Дмитрию Нагиеву, самостоятельно исполнившему в ней все трюки. Сюжет рассказывает про охотника, который ослеп в лесу и теперь пытается выбраться, преодолевая все природные препятствия. Показ запланирован на 26 января. Последним проектом в блоке стал «На солнце, вдоль рядов кукурузы». Он основан на реальных событиях и рассказывает историю Дамира Юсупова, пилота, который смог посадить самолет после технической поломки и спасти множество жизней. Обещают, что фильм расскажет не только о героическом подвиге, но и о любви к полетам. В проекте будет задействовано много звезд, но их имена пока не разглашаются. Премьера должна состояться в первой половине 2023 года.

Мы

Следующей стала фантастическая картина «Неведомое». По сюжету, два брата находят странную аномалию и пытаются разобраться в ее происхождении, чтобы спасти будущее людей на Земле. Зрителям продемонстрировали трейлер, позволяющий понять видение проекта. Создатели делают ставку на интересную историю с путешествиями во времени. За ней следовала одна из самых ожидаемых премьер — полнометражное продолжение сериала «Бывшие». Работа получила название «Бывшие. Happy Еnd» и должна поставить точку в безумных отношениях главных героев. Фильм выходит уже в конце года, 22 декабря. Также показали тизер «Повелителя ветра», рассказывающего о кругосветном путешествии Федора Конюхова. В нем можно увидеть исполнителя главной роли Федора Бондарчука в нетипичном для него образе. Также на презентации вспомнили о новой экранизации Кира Булычева про Алису Селезневу — «Сто лет тому вперед». Все ограничилось лишь анонсом и желанием создать успешный подростковый фильм с планами превратить его в большую франшизу.

Неведомое

Завершали презентацию крупные развлекательные картины. Первой стал «Холоп 2». В сиквеле будут перевоспитывать девушку, которой тоже придется оказаться в русской деревне и поверить в чудеса путешествий во времени. К своими ролям вернутся звезды оригинальной картины, а ее премьера намечена на 21 декабря 2023 года. Следом сказали пару слов об игровой экранизации «Чебурашки». Показали постер проекта и промо со съемочной площадки. Закрывал презентацию фильм «Либерея: Охотники за сокровищами». Это приключенческая история в духе «Сокровище нации», в которой главные герои пытаются отыскать потерянную библиотеку Ивана Грозного. На больших экранах его можно будет увидеть уже 27 октября.

Либерея: Охотники за сокровищами

«Экспонента»

Самая лучшая презентация первого дня, выделявшаяся емкостью и понятной структурой. За 50 минут показали 16 фильмов, кратко рассказав о референсах, и продемонстрировали трейлеры, которые давали полное представление о будущих премьерах. Сама презентация была разделена на 3 блока.

Открывали презентацию хорроры. Начали с ближайших премьер. «Апокалипсис: Дорога мертвецов» выходит на большие экраны уже 6 октября. В картине смешалась стилистика «Безумного Макса: Дороги ярости» и трешовых боевиков про зомби. Следующая премьера — «Паранормальные явления. Дом призраков». Фильм не имеет отношения к знаменитой франшизе, заимствуя лишь прием со слежкой через камеры и пугающее место, переполненное призраками. В конце октября в прокат выходит «Я иду искать. Королевская игра». Очередная безумная история про обнаглевших богачей, решающих поохотиться на беззащитных людей, случайно перешедших им дорогу.

Апокалипсис: Дорога мертвецов

«Сверхъестественное. Знаки» выглядит одним из самых интересных релизов. Необычный фантастический хоррор о братьях, жизнь которых перевернулась после необъяснимого явления, случившегося прямо в их квартире. Они пытаются выжить максимум из увиденного: получить славу и разбогатеть. Фильм выходит в прокат уже 10 ноября. Не обошлось и без корейских картин. Такой стала «Корабль в Пусан». Несмотря на очередное «броское» название, проект интригует своей идеей и отличным экшеном. По сюжету, на корабле перевозят опасных преступников. Им удается выбраться из клеток и превратить это плавание в настоящую игру на выживание. В финале показали два блеклых ужастика: «Потомство дьявола» и «#Заклятье. Первое причастие», за которых говорят их русские названия.

Сверхъестественное. Знаки

Вторым блоком стало «оскаровское» и авторское кино. Его открыла драма «Близко» — о непростой дружбе подростков Лео и Реми. Она получила Гран-при жюри на Каннском кинофестивале 2022 года. Следующая картина «Убийца «Святой паук»» тоже была отмечена в Каннах. Она получила приз за лучшую женскую роль. По сюжету, Саид пытается очистить иранский город Мешхед от проституток. Вот только этой священной миссии не замечают окружающие и оставляют его наедине со своим «подвигом». На презентации была и еще одна камерная драма — «Солнце моё». Эта история погрузит нас в трогательные и трагичные воспоминания девушки Софи, размышляющей об отдыхе с отцом. Завершает блок русская картина «Плотник», которая была показана на кинофестивале «Окно в Европу». Это предельно суровая история семьи, столкнувшейся с тяжелой болезнью маленького ребенка.

Последним блоком стали большие жанровые проекты со звездами. Самым громким релизом выглядит новый фильм Флориана Зеллера «Сын». Премьера состоялась на Венецианском фестивале 2022 года. Среди других картин презентации он выделяется внушительным актерским составом: Ванесса Кирби, Энтони Хопкинс, Хью Джекман и Лора Дерн. Это история непростых отношений отца и сына, пытающихся найти общий язык. Большие надежды возлагают на датскую драматическую комедию «Дикий мужчина». Она чем-то напоминает «Еще по одной» и тоже поднимает проблему кризиса среднего возраста. Правда, главный герой истории уходит в лес жить настоящим дикарем и воссоединяться с природой.

Сын

Еще одной звездной премьерой стал исторический триллер «Тень Караваджо». Он рассказывает о творчестве знаменитого художника и превращает эту историю в мрачный детектив. В картине снялись Изабель Юппер, Луи Гаррель и Риккардо Скамарчио. «Очень плохая семейка» — очередная комедия о попытках заполучить наследство больного родственника. Выделяется проект наличием Дэвида Духовны, давно не появлявшегося на больших экранах. Завершила презентация фантастика о недалеком будущем «(Не)идеальные роботы». По сюжету, люди незаконно создают себе андроидов-двойников, чтобы они ходили на работу и разгребали всю накопившуюся рутину. Но двое из таких роботов становятся друзьями и решают уничтожить жизни своих хозяев.

«Наше кино»

Презентация обошлась без громких анонсов и выделялась большим количеством отечественных анимационных проектов. Но, как обычно, все началось с ближайших премьер. Первой картиной стала «Лавстори», которая выходит в прокат уже 13 октября. Это роуд-муди о вновь вспыхнувшей первой любви. Александр Петров снова играет Александра Петрова, а его партнершей на экране будет Вильма Кутавичюте. Анимационные проекты открыл мультфильм «Большое путешествие. Специальная доставка». Сиквел отправит известных героев в новое приключение на другой край света — в Америку. За ним показали подростковую комедию «Волшебники». Она рассказывает о школьнике, нашедшем волшебный коробок спичек, исполняющий любые желания. Такой «подарок» обязательно обернется катастрофой и позволит вынести ценные уроки.

Лавстори

«Царство против разбойников» выглядит самым интересным анимационным проектом презентации. Это пародия на бесконечный сериал про богатырей. Защитниками здесь становят простые раздолбаи, но даже они способны спасти волшебное царство. Единственным хоррором презентации стал «Омут». По описанию он напоминает русскую версию «Солнцестояния». Главные герои приезжают отдохнуть в странную деревню и ближе познакомиться со славянскими обрядами. Дальше презентация вновь вернулась к комедийным проектам. «Тайный Санта» рассказывает о случайно перепутанном подарке, который способен изменить жизни и сблизить людей. Главные роли в фильме исполнили Роман Курцын, Зоя Бербер и Борис Дергачев.

Большие надежды возлагают на ремейк картины с Пьером Ришаром «Игрушка». Название не отличается оригинальностью. «Новая игрушка» пересказывает знакомую историю, добавляя в нее современный контекст. Но главными все равно останутся любовь, дружба и взаимопонимание. Проект появится на экранах уже 22 декабря. Также в конце года выйдет приключенческое фэнтези с магами, призраками, ведьмами и некрономиконом — «Мой любимый призрак». Фильм сравнили с «Фантастическими тварями», но даже несмотря на такое сравнение, прокатчик продолжает верить в его потенциал.

Мой любимый призрак

На 2023 год запланировано сразу 3 анимационных проекта. Первый расскажет о знаменитых петербургских животных и называется «Коты эрмитажа». Следующим станет еще один сиквел — «Трио в перьях — 2». Последний называется «Однажды в Большом». Это история о группе собак, спасающих постановку Большого театра.

На финал оставили 3 проекта. Первым стал «Человек ниоткуда». Еще одна фантастика о путешествиях во времени. Правда, на этот раз советский космонавт попадает в наши дни. Создатели вдохновлялись фильмом «Игра» Дэвида Финчера и попытались повторить настолько же сложный и многослойный сценарий. Следующим проектом стала «#Эскортница». В основу сюжета лег реальный скандал с фотографией голых девушек в Дубае. Правда, главная героиня все же вымышленный персонаж, который познакомит нас с жестоким миром элитного эскорта. Ну и завершил этот день показ трейлера фильма «Папы против мам». Эта очередная история битвы полов. Мужья ссорятся со своими женами, но понимают ошибку и пытаются загладить свою вину перед ними.