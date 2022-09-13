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Киноафиша Новости Для Стивена Спилберга создание фильма «Фабельманы» стало способом «вернуть маму и папу»

Для Стивена Спилберга создание фильма «Фабельманы» стало способом «вернуть маму и папу»

13 сентября 2022 15:18
Для Стивена Спилберга создание фильма «Фабельманы» стало способом «вернуть маму и папу»

Старый друг стал для режиссера своего рода терапевтом.

Фильм «Фабельманы» знаменитого режиссера Стивена Спилберга был показан на Международном кинофестивале в Торонто. Он получил восторженные отзывы критиков и несколько наград.

Полуавтобиографическую ленту называют еще одним шедевром культового режиссера. Эта картина является глубоко личной для Спилберга, поскольку она позволяет взглянуть на годы его становления. В интервью Entertainment Weekly режиссер сказал, что создание этого фильма — это способ вернуть его маму и папу.

«Фабельманы» — это драма о взрослении Сэмми (Гэбриэл ЛаБелль), мальчика, мечтающего снимать кино. Его мама — пианистка Митци (Мишель Уильямс), которая является «артисткой» в семье, а его отец Берт (Пол Дано) — «ученый». Спилберг написал сценарий в соавторстве со своим давним коллегой и лауреатом Пулитцеровской премии драматургом Тони Кушнером.

Режиссер рассказал, что идея этого фильма возникла во время работы над «Линкольном». «Тони как бы выполнял функцию терапевта, а я был его пациентом», — сказал Спилберг. Он не был уверен, когда соберется снимать фильм, уточнив:

«Я не решил уйти на пенсию, это не лебединая песня, не верьте этому».

Дуэт работал вместе с детскими воспоминаниями Спилберга, чтобы записать интимный отчет о годах его взросления. Спилберг тягостно переживал напряжение в отношених между его родителями в то время, как он мечтал стать режиссером. Конечно, написание этого сценария было трансформирующим опытом.

«Я подумал, если я собираюсь оставить что-то позади, то что мне нужно прояснить для себя в отношении моей мамы, папы и сестры?»

«Фабельманы» сначала появится в ограниченном количестве кинотеатров 11 ноября, после чего фильм выйдет на всех экранах 23 ноября.

Фото: Legion-Media
Юрий Липский
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