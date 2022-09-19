Саундтрек Москвы: вышел трейлер документального фильма «Город музыки»

В проекте KION создатели продемонстрируют уникальный голос мегаполиса на основе записей из самых неожиданных мест города.

Российский онлайн-кинотеатр KION поделился трейлером документальной ленты «Город музыки», представляющей собой яркий портрет Москвы, сотканный из звуков, слов и эмоций композиторов. Премьера на цифровой платформе состоится 25 сентября.

В рамках проекта создатели обратились к британскому диджею и участнику дуэта Fingathing Дэну Бакстеру с идеей записать звучание Москвы и создать на основе полученных материалов музыку города. Только есть одно условие — на эту творческую авантюру ему отведено семь дней. За этот период Дэн побывает со своим диктофоном во множестве колоритных локаций, от шумного метро до вечерних Патриарших прудов.

Пока Бакстер исследует городской ландшафт, местные деятели специально для фильма исполняют свою «живую» музыку в нестандартных московских местах. В финале же зрителей ожидает джем-импровизация, в которой авторы продемонстрируют завершенную сессию с уникальным голосом мегаполиса.

Картина стала второй полнометражной документальной работой Петра Келептришвили. В фильме задействованы два десятка музыкантов и коллективов, в числе которых инди-группа Therr Maitz, казахский поп-певец Владимир Золотухин и певица Манижа.

За день до релиза на KION фильм покажут в московском киноцентре «Октябрь» в рамках проекта «Каро.Арт».