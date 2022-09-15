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Киноафиша Новости Netflix выпустил трейлер семейного хоррора «Проклятие Бридж-Холлоу» с Марлоном Уайансом

Netflix выпустил трейлер семейного хоррора «Проклятие Бридж-Холлоу» с Марлоном Уайансом

15 сентября 2022 15:27
Netflix выпустил трейлер семейного хоррора «Проклятие Бридж-Холлоу» с Марлоном Уайансом

В хэллоуинской комедии об ожившем духе также сыграла юная звезда «Очень странных дел».

Потоковый сервис Netflix представил дебютный трейлер семейной хоррор-комедии «Проклятие Бридж-Холлоу», главные роли в которой сыграли Марлон Уайанс («Белые цыпочки») и звезда «Очень странных дел» Приа Фергюсон. Как и предполагалось, релиз ленты приурочат к празднованию Хэллоуина — премьера на Netflix состоится 14 октября.

Действие развернется в канун Дня всех Святых. В центре сюжета — своенравная девочка-подросток Сидни (Фергюсон), которая случайно освобождает из заточения древнее мистическое зло, обожающее проказы. После этого озорной дух оживляет вокруг различные куклы, предметы быта и украшения, из-за чего городок, где живет героиня, погружается в настоящий хаос. Чтобы разобраться с последствиями и вернуть все на круги своя, школьнице предстоит объединиться с самым нежелательным компаньоном из всех возможных, а именно — со своим дотошным и чрезмерно опекающим отцом в исполнении Уайанса.

Снял фильм режиссер Джефф Уодлоу («Пипец 2», «Правда или действие», «Остров фантазий»). Над сценарием работали Тодд Бергер («Игрушки для взрослых») и Джон Р. Мори («Гриффины»). В остальной актерский состав вошли Роб Риггл, Джон Майкл Хиггинс, Ниа Вардалос, Лорен Лапкус, Дейв Шеридан, Гордон Тэрплей, Холли Дж. Барретт, Келли Роулэнд и Роуэн Делана Ховард.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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