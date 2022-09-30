Киноафиша приглашает на сеанс вестерна «Умереть за доллар» с Кристофом Вальцем и Уиллемом Дефо

Киноафиша предлагает киноманам настоящий подарок. Члены нашего Киноклуба смогут раньше всех посмотреть атмосферный вестерн Уолтера Хилла «Умереть за доллар». Картину с Кристофом Вальцем и Уиллемом Дефо можно будет увидеть за два дня до официальной российской премьеры в киноцентре «Великан Парк» (Санкт-Петербург) — специальный показ состоится во вторник, 11 октября. Не пропустите регистрацию на странице клуба!

Действие ленты, покроившей публику 79-го Венецианского кинофестиваля, развернется в конце XIX века. В центре повествования окажется знаменитый охотник за головами Макс Борлунд (Вальц), получающий новое задание. Его цель — найти и вернуть домой пропавшую жену влиятельного бизнесмена. В ходе странствий ведущий герой узнает, что женщина попросту сбежала от тирана к обаятельному темнокожему дезертиру. Очень скоро фортуна преподносит ковбою еще один «подарок» — на своем пути Макс снова встречает преступника Джо Криббенса (Дефо), которого он когда-то лично передал в руки закона и это пересечение окажется судьбоносным.

В остальной актерский состав вошли Рэйчел Броснахэн, Бенджамин Брэтт, Хэмиш Линклейтер, Гай Бернет и Брэндон Скотт. Сценарий вместе с Хиллом написал Мэтт Харрис («Скворец»).

Широкий отечественный релиз «Умереть за доллар» намечен на 13 октября.