Тест на внимательность: а вы заметили эти 5 глупых ляпов в «Звездных войнах»?

Культовая сага «Звездные войны» имеет многочисленную армию поклонников во всем мире. Создатели киновселенной заработали миллиарды не только на легендарных фильмах, но и на книгах, компьютерных играх и различных коллекционных предметах. Однако даже такой масштабный проект не обошелся без огрехов. Причем бывают такие киноляпы, что диву даешься: как их могли пропустить при монтаже и не заметить. Выглядят они крайне комично – убедитесь сами!

Когда герои встречают родительницу Энакина Скайуокера, Шми, Квай-Гон Джинн приветствует мать будущего Дарта Вейдера. Когда Квай-Гон произносит слова, следует обратить внимание на Падме Амидала. Ее губы шевелятся синхронно, она проговаривает текст своего партнера. Нередко актеры, которые принимают участие в съемках какого-либо эпизода, знают наизусть реплики партнера и повторяют их про себя. Однако зрителям видеть это совсем не обязательно.

Звездные войны: эпизод I - Скрытая угроза

В Центре хирургической реконструкции императора Палпатина Энакин превращается в настоящего Дарта Вейдера. Молодой ситх получает бронированные доспехи, которые помогают ему поддерживать жизнь. В ходе тяжелой операции герой на некоторое время остается без специального ворота, за счет которого маска крепится к костюму. Затем ворот внезапно возникает.

Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов

«Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда»: Штурмовик не вписался в дверной проем

Когда Сокол тысячелетия притягивается к звезде смерти, Хан, Чубакка, Кеноби и Люк разбредаются по кораблю в поисках Леи. В этот момент их разыскивают отряды имперских воинов. Один из самых популярных ляпов в этом фильме – эта сцена, когда один из штурмовиков бьется шлемом о дверь. Джордж Лукас специально не стал вырезать этот кадр, а, наоборот, усилил несуразность ситуации и добавил звук удара.

Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда

«Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар»: Чубакка рушит декорацию

Этот эпизод оказался богат на киноляпы, которые проморгали создатели проекта при склейке. Когда в C3PO стреляют на Беспине, Чубакка слышит оглушающий звук и торопится на место происшествия, но дверь перед ним резко захлопывается. При этом от внимательного зрителя не укрылось, как под ногой Чубакки проломилась ступень, являющаяся частью декорации. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь вес Питера Мэйхью составляет свыше сотни килограммов.

Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар

«Звездные войны Эпизоде IV: Новая надежда»: Перевернутый пульт

Во время монтажа сцены легендарного боя Дарта Вейдера и Оби-Вана Кеноби видно, что картинку явно переворачивали. Если приглядеться - некоторые детали отображаются зеркально, причем это происходит неоднократно. Больше всего это видно на примере перевернутого пульта на груди у Дарта Вейдера, расположение которого меняется из кадра в кадр.